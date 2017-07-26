Riekerink'ten Galatasaray yönetimine sitem

Bekleyebilirlerdi Geçtiğimi z sezonun ortasında G.Saray’dan kovulan teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetime sitem etti. Görevi sırasında çok fazla baskı hissettiğini belirten Hollandalı hoca, “Ligin bitimine 2.5 ay kalmıştı, biraz daha bekleyebilirlerdi” dedi. Vatandaşı Wesley Sneijder’ın bir efsane olduğunu vurgulayan Riekerink, “Kendisiyle telefonda görüştüm ama ayrılığı hakkında konuşmadık” ifadelerini kullandı. Riekerink, halefi konumunda bulunan teknik direktör İgor Tudor hakkında yorum yapmaktansa kaçındı.

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Jan Olde Riekerink