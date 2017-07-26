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Jan Olde Riekerink Galatasaray
FUTBOL

Riekerink'ten Galatasaray yönetimine sitem

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, kendi dönemiyle ilgili olarak “Ligin bitimine 2.5 ay kalmıştı, biraz daha bekleyebilirlerdi” dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:59:58 Güncelleme: 10:02:24

Bekleyebilirlerdi Geçtiğimi z sezonun ortasında G.Saray’dan kovulan teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetime sitem etti. Görevi sırasında çok fazla baskı hissettiğini belirten Hollandalı hoca, “Ligin bitimine 2.5 ay kalmıştı, biraz daha bekleyebilirlerdi” dedi. Vatandaşı Wesley Sneijder’ın bir efsane olduğunu vurgulayan Riekerink, “Kendisiyle telefonda görüştüm ama ayrılığı hakkında konuşmadık” ifadelerini kullandı. Riekerink, halefi konumunda bulunan teknik direktör İgor Tudor hakkında yorum yapmaktansa kaçındı.

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