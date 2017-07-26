FUTBOL
Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:21:00 | Güncelleme: 10:28:03
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Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demirkol'un sözleri:
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Igor Tudor gidecekse, yönetimin de gitmesini beklerim. Bana 'Tudor ile olmuyor' dersen ben de 'Senle olmuyor' derim. Bu kaçıncı yani...
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Lucescu'ya futbolun başına geç derseniz, o Tudor'u gönderip oğlunu getirir.
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Lucescu'nun milli takımımızla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, Galatasaray'a; Lucescu milli takıma olabilir. Bunlar konuşuluyor...
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Ben Arfa ilk seyrettiğimde bence ''Yeni Zidane'' olmaya en yakın adamdı. Çok yetenekli bir oyuncu ancak bunun karşılığını hiç bulamadı.
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Aykut Kocaman uğraşır. Uğraşmak gereken bir oyuncu. Psikolojisine dikkat etmek gerekir, oynatmak gerekir. Bunlar kolay işler değil. Aykut Hoca bunları yapabilir.
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3,5 milyona falan olmaz o iş. 5'in üzerine çıkmak gerekir. Başka türlü zor. Ben Arfa yıllık 5 milyon euro istiyor. PSG'den de alacağı var.
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Muhasebeciliği bir kenara bırakırsak Aykut Hoca'nın idare edeceğine inanarak girmesi gereken bir oyuncu.
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Ben Fikret Orman'ın Aboubakar'ı bir numaraya koyduğunu düşünüyorum.
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Negredo'nun oyuncu değeri çok önemli. Negredo Galatasaray'a gidiyor olsa bu para verilir mi diyebilirim.
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Bir sezonluk tercih etsem ben Beşiktaş için Negredo'yu tercih ederim.