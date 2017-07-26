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FUTBOL

Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:21:00

  • 1 Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
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    Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demirkol'un sözleri:

  • 2 Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
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    Igor Tudor gidecekse, yönetimin de gitmesini beklerim. Bana 'Tudor ile olmuyor' dersen ben de 'Senle olmuyor' derim. Bu kaçıncı yani...

  • 3 Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
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    Lucescu'ya futbolun başına geç derseniz, o Tudor'u gönderip oğlunu getirir.

  • 4 Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
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    Lucescu'nun milli takımımızla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, Galatasaray'a; Lucescu milli takıma olabilir. Bunlar konuşuluyor...

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  • 5 Mehmet Demirkol'dan Lucescu ve Terim'le ilgili iddia
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    Ben Arfa ilk seyrettiğimde bence ''Yeni Zidane'' olmaya en yakın adamdı. Çok yetenekli bir oyuncu ancak bunun karşılığını hiç bulamadı.

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