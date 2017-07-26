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FUTBOL

Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:18:24

  • 1 Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
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    Transfer çalışmalarına üç koldan devam eden Galatasaray’da, Arda Turan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor...

  • 2 Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
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    Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ağustos ayının ilk haftası için Arda’dan randevu almıştı. Bire bir gerçekleşecek bu görüşme öncesinde, Özbek’in Arda’dan olumlu yönde bir söz aldığı da ortaya çıktı.

  • 3 Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
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    30 yaşındaki futbolcunun, Özbek’in ilettiği, “Galatasaray’a döner misin” sorusuna, “Neden olmasın, kulüpler anlaşsın yeter” cevabını verdiği öğrenildi. Başkanın bu nedenle somut adımlar atmaya başladığı ve öncelikle Arda’yla kontrat detaylarını görüşmek istediği bildirildi.

  • 4 Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
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    KİRALIK OLARAK GERÇEKLEŞECEK
    Arda Turan transferinin nasıl gerçekleşeceği konusundaki detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Buna göre Galatasaray, yıldız futbolcuyu Barcelona’dan 1 sezonluğuna kiralayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro civarında garanti ücret verilecek. Ayrıca Selçuk İnan’ın da gönlü alınarak kaptanlık pazubandı Arda’ya sunulacak.

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  • 5 Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
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    ÖZBEK'İ ÇOK HEYECANLANDIRDI
    Başkan Dursun Özbek’in, Arda Turan’dan gelen olumlu mesaj karşısında çok heyecanlandığı ve “En büyük transferimiz olacak” dediği öğrenildi. Barcelona’nın ABD kampına götürülen, ancak takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmayan Arda için, İspanyol kulübü tarafından birkaç milyon Euro’luk kiralama bedeli talep edildiği de gelen haberler arasında.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    arda ve terim'i alın lütfen, futbol yerine magazine oynar, birinci olursunuz..
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