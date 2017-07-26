Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Günok'un Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin euronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." demişti.