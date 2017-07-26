FUTBOL
Günün Galatasaray transfer haberleri (26.07.2017)
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:18:24 | Güncelleme: 11:29:13
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Transfer çalışmalarına üç koldan devam eden Galatasaray’da, Arda Turan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor...
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Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ağustos ayının ilk haftası için Arda’dan randevu almıştı. Bire bir gerçekleşecek bu görüşme öncesinde, Özbek’in Arda’dan olumlu yönde bir söz aldığı da ortaya çıktı.
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30 yaşındaki futbolcunun, Özbek’in ilettiği, “Galatasaray’a döner misin” sorusuna, “Neden olmasın, kulüpler anlaşsın yeter” cevabını verdiği öğrenildi. Başkanın bu nedenle somut adımlar atmaya başladığı ve öncelikle Arda’yla kontrat detaylarını görüşmek istediği bildirildi.
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KİRALIK OLARAK GERÇEKLEŞECEK
Arda Turan transferinin nasıl gerçekleşeceği konusundaki detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Buna göre Galatasaray, yıldız futbolcuyu Barcelona’dan 1 sezonluğuna kiralayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro civarında garanti ücret verilecek. Ayrıca Selçuk İnan’ın da gönlü alınarak kaptanlık pazubandı Arda’ya sunulacak.
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ÖZBEK'İ ÇOK HEYECANLANDIRDI
Başkan Dursun Özbek’in, Arda Turan’dan gelen olumlu mesaj karşısında çok heyecanlandığı ve “En büyük transferimiz olacak” dediği öğrenildi. Barcelona’nın ABD kampına götürülen, ancak takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmayan Arda için, İspanyol kulübü tarafından birkaç milyon Euro’luk kiralama bedeli talep edildiği de gelen haberler arasında.
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GALATASARAY NDIAYE İLE ANLAŞTI
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor’un transferine onay verdiği 26 yaşındaki orta saha Ndiaye, menajerine, “Bu kariyerim açısında çok önemli bir fırsat” deyip Cimbom’a yeşil ışık yaktı. Galatasaray da, 5 milyon Euro’luk resmi teklifi Osmanlıspor’a iletti.
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Galatasaray’ın teklifi üzerine büyük sevinç yaşayan Ndiaye, olumlu yanıt verdi. Senegalli, menajerine açık şekilde, “Galatasaray’a gitmek istiyorum. Bu kariyerimde çok önemli bir fırsat ve bunu değerlendirmeliyim” diye konuştu.
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Galatasaray’ın 2 milyon Euro’luk teklifini, Badou Ndiaye’nin kabul ettiği ve tarafların bu rakam karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.
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5 milyon Euroluk teklifi geri çevrilen Galatasaray'ın, Senegalli futbolcu için yeni bir telif yapması bekleniyor.
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DENAYER YUVAYA DÖNÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray, Jason Denayer ile yeniden anlaştı. Guardiola’dan ‘kiralık’ izni çıkmaması üzerine Manchester City ile bonservis pazarlığına oturan Cimbom, 3.5 milyon euro’ya işi bitirdi.
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BELHANDA ÇABUK PES ETTİ
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın yeni transferleri kaçmak için yer arıyor! Bafetimbi Gomis'i Marsilya'nın geri istediği iddiası sıcaklığını korurken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. BFMTV'de yer alan iddiaya göre geçen sezon Nice'de forma giyen Younes Belhanda eski takımının yöneticilerini arayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendileri ile beraber olmak istediğini söyledi.
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SNEIJDER'IN GÖZÜ İTALYA'DA
Galatasaraylı taraftarların, 'Geri döner mi?' diye bir umut bekledikleri Sneijder ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Hollandalı oyuncu, kendisini ısrarla isteyen Utrecht'e pahalı geldi. Utrecht ile görüşmeleri kesen Sneijder şu anda İtalya başta Rusya, Çin ve ABD takımlarıyla görüşüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sneijder'in Lucescu ile birlikte takıma dönmesini istiyor.
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GALATASARAY BAŞA DÖNDÜ
Fotospor'un haberine göre, Manchester City'den Denayer, Lyon'dan Mbiwa'ya teklif yapan Galatasaray'ın uzun süre önce gündemine gelen Abdennour için yeniden devreye girdiği iddia edildi. SuperDeporte’nin iddiasına göre Galatasaray daha önce yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi yenileyerek bir kez daha Valencia'nın kapısına dayandı. Bu arada Tunuslu oyuncunun bir başka talibinin ise Inter olduğu hatırlatıldı.
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FEGHOULI, RENNES'E GİTMEK İSTİYOR
Fransız L’Equipe gazetesi menajeri ile birlikte Rennes ile görüşen ve anlaşan Sofiane Feghouli’nin kulübü West Ham’a baskı yaptığını yazdı. Gazete Cezayirli oyuncunun Cezayir Milli Takımı’ndan eski hocası Christian Gourcuff ile çalışmak istediği için yönetime ricacı olduğu hatırlatıldı. Geldiği gibi bedelsiz gitmek istediğini iletti. West Ham ise Feghouli için en azından ödediği 3 milyon Euro’luk imza parasını istiyor.
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MERT GÜNOK İMZAYA GELİYOR
Bursaspor'un 28 yaşındaki file bekçisi Mert Günok, Yeşil-Beyazlı ekiple sözleşmesini feshetti. Günok, Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelecek. 1.96'lık kaleci İstanbul'da kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Günok'un Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin euronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." demişti.