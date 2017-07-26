Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor

Sarı kırmızılı yönetimin, Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın gözden çıkardığı Arjantinli futbolcu ile prensipte anlaştığı, bordo mavili ekiple 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Ibanez'in kiralanacağı bildirildi. Geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Trabzonspor'a gelen 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmaya çıktı.

Boca Juniors'ta futbola başlayan Ibanez, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, İspanya'nın Racing Santander, Macaristan'ın Györi ve Sırbistan'ın Kızılyıldız takımlarında top koşturdu.

Kaleci Beto'nun transferinde de önemli aşama kaydettiklerini dile getiren Başkan Mehmet Sepil, "Şu an ufak tefek bazı pürüzler dışında sorun yok. Sporting Lizbon yeni bir kaleci alacak ve Beto'yu serbest bırakacak. Başkanları Bruno Carvalho ile temaslarımız sürüyor. Elbette imza atmadan 'Beto'yu aldık' diyemeyiz" ifadelerini kullandı. Göztepe'nin Trabzonlu Ibanez'de sorun yaşaması halinde, Mölmö'den Perulu Yoshimar Yotun'u alternatifleri arasında tuttuğu da belirtildi.

KÜME DÜŞER ALGISINI YOK ETTİK

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 14 yıl sonra döndükleri Süper Lig'deki ilk sezonları öncesi transferde tecrübeli isimleri tercih ettiklerini söyledi. Sepil, "İyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. İnsanların aklında yer alan 'Göztepe küme düşer mi?' algısını yok ettik. Geçen sezondan kalan futbolcularımızın da kalitesinden şüphem yok. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.

Hedeflerinin ilk iki sezon ligde kalmak olduğunu vurgulayan Sepil, "Gerçekçi düşünmek zorundayız. Önce lige tutunmalı ardından hedef büyütmeliyiz. Eğer ilk iki sene içinde daha yukarılarda yer alırsak, bu bizim için hoş bir sürpriz olur" dedi. Sil baştan bir kadro kurmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Sepil, "Lig atlayınca mecburen bir oyuncu sirkülasyonu yaşandı. Süper Lig gerçekten zor bir arena. Adımlarımızı buna göre atıyoruz" yorumunu yaptı.

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