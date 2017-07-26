Kamil Ahmet Çörekçi: "Trabzonspor'da çok mutluyum"

Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transferlerden sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, takımının kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bordo mavili takıma geldiği için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Çörekçi,Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi.

'YENİ HEDEFLERİM VAR'

Eskişehirspor'a döneceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kamil Ahmet Çörekçi, "Trabzonspor'a yeni geldim. Eskişehirspor'un benim için ayrı bir yeri var. Bana çok katkı sağladılar. Ama ben daha büyük camiadayım, yeni hedeflerim var. Burada çok mutluyum. İnşallah burada çok güzel günler göreceğim" dedi.

'REKABETE HAZIRIM'

Takım arkadaşı Pereira'nın ligin en iyi sağ beklerinden biri olduğunu ancak rekabete hazır olduğunu da vurgulayan Çörekçi, şöyle konuştu:

"Pereira çok profesyonel oyuncu. Ne yiyip içtiğini dahil yakından takip ediyorum. Ondan çok şey öğreneceğime inanıyorum. Ben rekabete hazırım. Buraya oynamak için geldim. Trabzonspor'u layık olduğu yerlerde görmek istiyoruz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takımın kalitesi gerçekten çok yüksek. İyi oyuncularımız var. Her şey çok güzel geçiyor"





'TAKIMDA GÜZEL BİR ATMOSFER VAR'

Takımda güzel bir atmosferin olduğunu anlatan ve teknik direktör Ersun Yanal'ın antrenmanlarda kendilerine 'Sert girin hiç fark etmez' dediğini dile getiren Çörekçi, "Takım arkadaşlarım ve hocalarının bana yardımcı oluyor. Ersun hoca bizim konsantre olmamızı istiyor. Bize her maç 'Antrenmanlarda sert girin hiç fark etmez' diyor. İyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERSUN HOCA ARAYINCA İKİ KERE DÜŞÜNMEDİM"

Transfer sürecinde teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisini aramasının etkili olduğuna ve kendisine çok güvendiğine dikkat çeken Çörekçi "Ersun hoca beni arayıp, 'Seni bu takımda görmek istiyorum´ deyince iki kere düşünmedim. Kimseyi aramadım, sormadım. Ona çok güveniyorum. Milli takımda çalışmış çok büyük hoca. Burada çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

"TELEFONUMU AÇMADIM"

Eskişehirspor'a dönmesine yönelik kimseyle görüşmediğini de kaydeden Kamil Ahmet Çörekçi, "Kimseyle görüşmedim, arayan soran oldu ama telefonumu açmadım. Ben buranın futbolcusuyum. Trabzonspor´da mutluyum. Artık önüme bakıyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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Kamil Ahmet Çörekçi: