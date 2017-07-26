Başakşehir maçı hangi kanalda? Club Brugge Başakşehir maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren ve şampiyonluk bayrağını Beşiktaş'a vererek ligi 2. sırada tamamlayan Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda katıldı. Başakşehir, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 3. ön eleme turunda karşılaşacak. Başakşehir bu maçtan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Club Brugge - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.comda...

CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? (UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda ilk kez sahne alacak olan Medipol Başakşehir, ilk maçına Club Brugge karşısında oynayacak. Club Brugge - Başakşehir maçı 26 Temmuz Çarşamba (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek. Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET

Turuncu-lacivertliler, deplasmandan galibiyet ya da gollü beraberlikle dönerek sahasında oynayacağı maç öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda play-off turuna kalacak ekip belli olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLİKLERİ

Medipol Başakşehir'de, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında kadroda bulunmuyor.

UEFA listesinde adı bulunmayan Hakan Özmert de Belçika'ya getirilmedi.

THY BAŞAKŞEHİR'İN SPONSORU OLDU

Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımına elenerek ilk turda Avrupa'ya veda etmesi Türk Hava Yolları'nın forma sponsorluğunun sadece iki maçta olmasına yol açmıştı. THY, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında da Başakşehir'e forma sponsor oldu. Türk Hava Yolları ile Medipol Başakşehir Futbol Kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre Başakşehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da olduğu gibi, önümüzdeki sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecek.

ÜCRET ÖDEMEYECEK ULAŞIMINI SAĞLAYACAK

THY, Galatasaray'da olduğu gibi herhangi bir ücret ödemeyecek sadece Başakşehir'in ulaşım sponsorluğu karşlığında formasında reklamını bulunduracak. Kulüp, Belçika takımı Club Brugge ile bu akşam deplasmanda oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları logolu forması ile mücadele edecek.

HEDEF 7. MAÇTA İLK GALİBİYET

Avrupa arenasında bugüne kadar 6 maç oynayan turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmuyor. Medipol Başakşehir, Club Brugge karşısında kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 4 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.

CLUB BRUGGE, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Club Brugge, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

BELÇİKA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİNDEN

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Club Brugge, 1891 yılında kuruldu.

Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan tek Belçika takımı. 1977-1978 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunda finale kadar yükselen Club Brugge, İngiltere'nin Liverpool ekibine finalde 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu ikinci sırada bitiren Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti.

Belçika Ligi'nde 13 kez şampiyonluk yaşayan Club Brugge, Belçika Kupası'nı da 11 defa müzesine götürdü.

Yeni sezon öncesi şu ana dek 7 hazırlık maçı oynayan Belçika temsilcisi, 3 karşılaşmayı kazanırken, 3'ünden mağlup ayrıldı ve 1'inde berabere kaldı.

Bu sezon teknik direktörlüğünü Hırvat Ivan Leko'nun yaptığı Club Brugge; kaleci Guillaume Hubert, savunma oyuncuları Jordi Vanlerbeghe, Erhan Masovic, German Mera ve Ahmed Touba gibi oyuncuları kadrosuna dahil etti. Orta sahaya Marvelous Nakamba, Elton Acolatse gibi oyuncuları takviye eden mavi-siyahlılar, forvet hattı için de Emmanuel Bonaventure Dennis'i transfer etti.