Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor'un geleceği 15 Ağustos'ta netlik kazanacak

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde sürdüren Borussia Dortmund'da Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı ama teknik direktör Peter Bosz'un, yapacakları dört maçın sonucunda milli futbolcu için kararını vereceği öğrenildi.
Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı.
Borussia Dortmund, Alman ligi Bundesliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.
İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:
28 TEMMUZ CUMA
Dortmund-Espanyol
1 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Atalanta
5 AĞUSTOS CUMARTESİ
Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)
6 AĞUSTOS PAZAR
Dortumund-Rotweiss Essen
15 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Zwickau
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Misafir 4 saat önce15 temmuzu geçeli 11 gün oldu emre hala gelmedi:-)00
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Misafir 3 saat önce2018 in temmuzu heralde00
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Misafir 4 saat öncebu cocuk futbolu bilmiyor. sen lensi al00