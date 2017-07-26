Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor'un geleceği 15 Temmuz'da netlik kazanacak

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde sürdüren Borussia Dortmund'da Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı ama teknik direktör Peter Bosz'un, yapacakları dört maçın sonucunda milli futbolcu için kararını vereceği öğrenildi.



Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı.



Borussia Dortmund, Alman ligi Bundesliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.



İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:



28 TEMMUZ CUMA

Dortmund-Espanyol



1 AĞUSTOS SALI

Dortmund-Atalanta



5 AĞUSTOS CUMARTESİ

Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)

6 AĞUSTOS PAZAR

Dortumund-Rotweiss Essen



15 AĞUSTOS SALI

Dortmund-Zwickau

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