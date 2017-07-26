Fenerbahçe transfer haberleri - Emre Mor'un geleceği 15 Temmuz'da netlik kazanacak

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Emre Mor'un geleceği 15 Temmuz'da netlik kazanacak

Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor'un takımdaki geleceği, oynanacak 4 maçtan sonra belli olacak

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:03:44 Güncelleme: 15:06:36

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı çalışmalarını İsviçre'nin Bad Ragaz kentinde sürdüren Borussia Dortmund'da Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı ama teknik direktör Peter Bosz'un, yapacakları dört maçın sonucunda milli futbolcu için kararını vereceği öğrenildi.

Alman ekibinin Çin'de yaptığı hazırlık karşılaşmalarında attığı goller ve oynadığı futbolla göz dolduran Emre Mor, daha sonrasında oynanan maçlarda beklenilen performansın altında kalmıştı.  

Borussia Dortmund, Alman ligi Bundesliga başlamadan önce 4 hazırlık maçı ve Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile karşılaşacak.

İşte Emre Mor'un kaderinin belirleneceği dört hazırlık maçı:

28 TEMMUZ CUMA
Dortmund-Espanyol

1 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Atalanta

5 AĞUSTOS CUMARTESİ
Dortmund-Bayern Münih (Süper Kupa)

6 AĞUSTOS PAZAR
Dortumund-Rotweiss Essen

15 AĞUSTOS SALI
Dortmund-Zwickau

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 dakika önce
    15 temmuzu geçeli 11 gün oldu emre hala gelmedi:-)
  • Misafir 21 dakika önce
    bu cocuk futbolu bilmiyor. sen lensi al
  • Misafir 27 dakika önce
    Durumunda dan daha iyi yer mi var gelişecek..kalsın takımında. Enine topu fazla sürmeyi de bıraksın, zaman kaybından başka birşey değil. Bir de kendi o kadar boşa koşmayıp topu koşturmaya öğrensin
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