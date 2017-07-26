Samsunspor 3'te 3 yaptı

Samsunspor, 19 Temmuz'da başlayan 2. etap Erzurum kampı bugün oynanan Konya Anadolu Selçuklu maçı ile tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar daha önce de sırasıyla Azerbaycan'ın Kapaz takımı ve Sultanbeylispor ile karşılaşmıştı. Bugün oynadığı son hazırlık maçını da 1-0 kazandı. Samsunspor böylece Erzurum kampında oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanmış oldu.



Kırmızı-beyazlılar, Konya Anadolu Selçuklu maçına kalede Furkan Köse, defansta Abdülkerim Bardakçı, Hasan Ortakaya, Ufuk Budak, Erkam Reşmen, orta sahada Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ramazan Övüç, Halil İbrahim Pekşen, Chibuike ve forvette Alperen Pak 11'i ile başladı. Samsun ekibi, karşılaşmayı Çağrı'nın golüyle 1-0 kazandı.



Maçın ardından kara yolu ile Samsun'a doğru yola çıkan kırmızı-beyazlılar, 28 Temmuz'da Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun açılış maçında oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için çalışmalarını sürdürecek.



Öte yandan Samsunspor, ayrıca 29 Temmuz'da Gürcüstan'ın Kolkheti 1913 Poti takımı ve 30 temmuz tarihinde 1461 Trabzon takımı ile hazırlık maçları yapıp sezona başlayacak.

Samsunspor