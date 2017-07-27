TFF 2. Lig fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.
2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
KIRMIZI GRUP
Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer
Tuzlaspor-İnegölspor
Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor
Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor
Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler
Tokatspor-Afjet Afyonspor
Hatayspor-Kastamonuspor 1966
Bucaspor-Keçiörengücü
BEYAZ GRUP
Silivrispor-Bandırmaspor
Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor
Fethiyespor-Hacettepe
Sakaryaspor-Karşıyaka
Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor
Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor
Altay-Zonguldak Kömürspor
Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor
Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
- TFF 2. Lig
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