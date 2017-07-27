TFF 2. Lig fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.

2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer

Tuzlaspor-İnegölspor

Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor

Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor

Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler

Tokatspor-Afjet Afyonspor

Hatayspor-Kastamonuspor 1966

Bucaspor-Keçiörengücü

Silivrispor-Bandırmaspor

Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor

Fethiyespor-Hacettepe

Sakaryaspor-Karşıyaka

Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor

Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor

Altay-Zonguldak Kömürspor

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor

Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

TFF 2. Lig

fikstür çekimi