FUTBOL
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Şenol Güneş gelecek mi?
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:43:55 | Güncelleme: 17:54:19
HABERTURK.COM
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılması deprem etkisi yarattı.
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Arda Turan gerilimi, Terim'in Alaçatı'da karıştığı olay ve son olarak Rüştü Reçber'le giriştiği tartışmayla devam eden süreç ayrılıkla son buldu.
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Şimdi kulislerde Fatih Terim'le ilgili birçok kulübü etkileyecek senaryolar ortaya atılıyor.
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Tudor'la ilişkisi sallantıda olan Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına geçirmesi en büyük olasılık olarak görünüyor.
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Dursun Özbek, Terim'le ilgili sorulan her soruda kendisini ne kadar çok istediğini ifade etmişti.
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Milli Takım'da boşalan koltuk için Şenol Güneş ve Mircea Lucescu'nun isimleri öne çıkıyor.
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Mircea Lucescu, Milli Takım'a gelirse Süper Lig'de sadece Galatasaray'da değişiklik yaşanacak.
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Diğer senaryoya göre ise; Şenol Güneş Milli Takım'a; Mircea Lucescu, Beşiktaş'a imza atacak.
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Bu senaryo gerçekleşirse Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluğun iddialı ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik adam değişikliği gerçekleşecek.
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Lucescu ve Güneş'in dışında ismi geçen hocalar ise şunlar:
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