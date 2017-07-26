ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Şenol Güneş gelecek mi?

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:43:55 HABERTURK.COM

  • 1 Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
    1 | 13

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılması deprem etkisi yarattı.

  • 2 Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
    2 | 13

    Arda Turan gerilimi, Terim'in Alaçatı'da karıştığı olay ve son olarak Rüştü Reçber'le giriştiği tartışmayla devam eden süreç ayrılıkla son buldu.

  • 3 Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
    3 | 13

    Şimdi kulislerde Fatih Terim'le ilgili birçok kulübü etkileyecek senaryolar ortaya atılıyor.

  • 4 Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
    4 | 13

    Tudor'la ilişkisi sallantıda olan Galatasaray'ın Fatih Terim'i takımın başına geçirmesi en büyük olasılık olarak görünüyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
    5 | 13

    Dursun Özbek, Terim'le ilgili sorulan her soruda kendisini ne kadar çok istediğini ifade etmişti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 77
  • Misafir 11 dakika önce
    Yılmaz hoca guruplara sok bizi
  • Misafir 12 dakika önce
    Abdullah Avcı veya Ertuğrul Sağlam gelmeli
  • Misafir 13 dakika önce
    VATAN MİLLET MESELESİ OLDUMU GERİSİ TEFERRUAT SENOL HOCAM KOLTUGA
Tüm yorumları göster(77)
Kalan karakter : 2000