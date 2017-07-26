Bayern Münih İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Alman devi Bayern Münih ile Milano ekibi İnter, 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İlk maçında Lyon'u 1-0 mağlup eden İnter, Bayern Münih karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Bayern Münih - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAYERN MÜNİH - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu yıl 5. skez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih ile İnter mücadele edecek. Singapur'da gerçekleştirilecek Bayern Münih - İnter maçı 27 Temmuz 2017 tarihinde saat 14.35'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek mücadele D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH İLK MAÇTA FARKLA YENİLDİ

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalya temsilcisi Milan ile Almanya'nın Bayern Münih takımı 19 Temmuz'da karşılaştı. Shenzhen kentinde oynanan mücadelenin 14. dakikasında yeni transfer Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçen Milan, 25 ve 43. dakikalarda da Patrick Cutrone'nin ayağından bulduğu iki golle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. Milan'da 64. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada uzaktan şık bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Bayern Münih'i 4-0 mağlup etti.

İNTER İLK MAÇTA GALİP

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalyan ekibi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı 24 Temmuz'da karşılaştı.



Nanjing kentinde oynanan mücadelede Inter, 74. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvasıdır. 2013'te başlayan turnuva, her yaz düzenlenmektedir. Turnuva, son iki yılda üç farklı bölgede oynandı. ABD, Çin ve Avustralya. Ondan önceki iki yılda ise sadece ABD'de düzenlendi.

Bu sene, Avustralya'nın yerine Singapur tercih edildi. Çin ve Singapur, üçer maça ev sahipliği yapacaklar. ABD'de ise 12 maç oynanacak.

Bayern Münih ve Inter, Çin ve Singapur'da sahne alacaklar. İki ülkede iki ayrı turnuva düzenlenecek, keza ABD'de de farklı bir turnuva oynanacak. Her ülkeden ayrı bir kazanan çıkacak.

Kısacası, Uluslararası Şampiyonlar Kupası, üç farklı ülkenin en büyük stadyumlarında oynanan bir hazırlık turnuvası. 18 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Temmuz'da sona erecek. Takımlar Ağustos ayında kendi liglerine dönecekler.

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası