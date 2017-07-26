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FUTBOL

Fatih Terim'i istifaya götüren olaylar

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:21:43

  • 1 Fatih Terim'i istifaya götüren olaylar
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    Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılması gündeme bomba gibi düştü.

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    Peki Terim'i bu karara iten süreçte neler yaşandı?

     

  • 3 Fatih Terim'i istifaya götüren olaylar
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    EURO 2016'ya katılınmasıyla birlikte her şey güzel giderken turnuvada prim krizi yaşandı.

  • 4 Fatih Terim'i istifaya götüren olaylar
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    İspanya maçında Arda Turan yuhalandı, Arda tepkilere karşılık verince bir anda gerginlik ayyuka çıktı.

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    Karşılaşmanın ardından prim kriziyle ilgili haberler en çok konuşulan konu haline geldi.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 4 dakika önce
    herkese benden çay..
  • Misafir 5 dakika önce
    1- Kebapçı Salahattin Aydoğdu isyanı. 2- Kebapçının Marizini Hazmedemeyip Rüştünü isbat etme Çabası. 3 -Habertürk Yorumcularının Yoğun Negatif Yorumları sonucu İmparatorluk Devrilmişdir.
  • Misafir 6 dakika önce
    Vatan Millet Için en hayirlisi. Olmuș.
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