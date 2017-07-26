FUTBOL
Fatih Terim'i istifaya götüren olaylar
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:21:43 | Güncelleme: 17:41:41
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Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılması gündeme bomba gibi düştü.
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Peki Terim'i bu karara iten süreçte neler yaşandı?
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EURO 2016'ya katılınmasıyla birlikte her şey güzel giderken turnuvada prim krizi yaşandı.
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İspanya maçında Arda Turan yuhalandı, Arda tepkilere karşılık verince bir anda gerginlik ayyuka çıktı.
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Karşılaşmanın ardından prim kriziyle ilgili haberler en çok konuşulan konu haline geldi.
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Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Hırvatistan maçının kadrosuna Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Hakan Balta’yı almadı.
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4 maçlık aranın ardından Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle Arda Turan, Milli Takım kadrosuna geri döndü.
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Ancak Terim ve Arda arasındaki kriz bitmiş gibi görünmüyordu. Terim, bu kararın içine sinmediğini de açıkça ifade etti.
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Günler geçtikçe ikili arasındaki sıkıntı unutulmaya başlandı.
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Ta ki geçtiğimiz ayın başında Kosova ile yapılacak karşılaşma için Makedonya'dan kalkan uçakta yaşananlara kadar...
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Arda Turan, EURO 2016 sırasında kendisi hakkında haberler yaptığını belirttiği gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı.
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Bunun ardından Arda Turan, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı. Terim bu dönemde krizi iyi yönetemediği için yine eleştirilerin hedefi oldu.
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Geçtiğimiz hafta yaşanan bir başka olay ise saha dışında yaşandı.
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Fatih Terim, Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavga etti, olay kamuoyunda büyük tepki aldı.
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Terim, basın toplantısı düzenleyerek olayı anlattı ancak toplantıdaki tutumu eleştirildi.
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Son olarak ise Terim ve Rüştü Reçber arasında yaşanan yazılı tartışma sürecin sonunu getirdi.
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Rüştü Reçber, köşe yazısında Fatih Terim'in Alaçatı'da ettiği kavgadan sonra istifa etmesi gerektiğini belirtti.
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Fatih Terim, sert bir mektup yazarak Rüştü Reçber'e cevap verdi.
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Tatsız olaylarla gündemden düşmeyen Fatih Terim, sonunda görevinden ayrılma kararı aldı.
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