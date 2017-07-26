Fatih Altaylı: "Fatih Terim'e 'Ya sen ayrıl, ya da sözleşmeni feshedeceğiz' dediler"

Fatih Altaylı, Habertürk'te katıldığı 'Ajans 17:00' programında, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa eden Fatih Terim hakkında açıklamalar yaptı.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Rüştü'nün bugünkü yazısına baktığınız zaman, 'Sabahı var bu işin' diyor. Yani 'Yarın sabaha çıkmazsın' diyor. Fatih Terim, Rüştü'ye, birinin sözcüsü olarak değerlendirdiği için öfkelenmişti. Rüştü'nün birilerinden onay alarak gazetedeki o yazıyı yazdığını düşündü ki bana göre de öyle. Fatih Terim'in kendi arzusu ile bırakması gerekirdi. Kendi kariyerine öylesi daha çok yakışırdı. Büyük hata yaptı. Belki elindeki büyük geliri bırakmak istedi. Bilemiyorum.



TFF'den Fatih Terim'e 'Ya sen ayrıl, ya da biz sözleşmeyi feshedeceğiz' dediler.





Birileri Fatih Terim'in üzerine oynadı, Fatih Terim de bu tuzağa düştü. Federasyon da yakında değişecek, böyle bir değişiklik bekliyorum. Fatih Terim'i orada istemeyenler var, kendi adamını oraya getirmek isteyenler var. Siyasetin yansımaları oraya da gidiyor.



Fatih Terim, Arda meselesini baştan sona yanlış yönetti. Kebapçı basması hata, sonrasındaki basın toplantısı başlı başına bir hata.



Terim peş peşe hatalar yaptı. Bunun bir bedeli olmalıydı ve oldu. Terim'i 40 sene olmuştur tanıyalı, yanlışlarını söylerim. Medeni bir insandır.



Galatasaray'da iyi bir yönetim varken Terim çok başarılı, kötü bir yönetim varken (Özhan Canaydın dönemi) Terim başarısız. Federasyon'da da öyle, iyi bir yönetim varsa başarılı.



Milli Takım göreceği zararı zaten görmüştü. Fransa öncesinde başlayan, sonrasında devam eden, Arda'nın kavgasıyla tırmanan bir süreçti. Milli Takım'ın daha fazla zarar göreceğini düşünmüyorum.



Federasyon'un kafasında henüz bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yerli teknik direktörle yürümeleri daha mantıklı ama Federasyonda da değişiklik olabilir. Federasyon başkanlığına Servet Yardımcı gelmelidir. Bu, Türkiye'nin elini güçlendirir. Madem böyle bir temizlik yapılıyor, daha kapsamlı yapılmalı.



ARDA TURAN MİLLİ TAKIM'A DÖNMELİ Mİ?

Fatih Terim kebapçı bastı, Arda Turan da gazeteci dövdü. Ülkenin kendi karakterine göre bunlar affediliyor veya affedilmiyor. Fransa'da affedilmedi. Türkiye bu konularda daha bağışlayıcı veya umursamaz davranabiliyor. Arda, Milli Takım'a dönebilir... Ama performansı yeter mi yetmez mi, o da ayrı bir konu...





Galatasaray bu sezonu Tudor ile tamamlamayacaktır. Galatasaray başkanı sıkıntıya girdikçe teknik direktör değiştiriyor. Lucescu benim tanıdığım en doğru teknik direktördür. Kendisiyle çalıştım. Keşke Lucescu olsaydı, ama Terim'in de taraftar üzerinde etkisi var. Taraftar istiyor. Ben Fatih Terim'i istemem.



Özhan Canaydın-Fatih Terim ikilisinin, Galatasaray'ı 60 milyon Dolar zarara soktuğunu ben biliyorum.



Fatih Terim Galatasaray'a sportif anlamda bir şey katmaz, iyi bir yönetimle bir şey katabilir.



Fatih Terim kültürel olarak, o egosunu destekleyecek bir donanıma sahip değildi. Aynaya baktığı zaman 'Ben neymişim' dedi. Kendi kendinize buna inanmamanız lazım. Başarılıyken imparatorsunuz, başarısızken değilsiniz. Egosunu bastıran bir tavır içinde olmalıydı. İnsanları çok kırdı döktü, hatalar yaptı.



Sonuçlara bakıldığı zaman başarılı bir teknik direktör. Ama Şenol Güneş de, Mustafa Denizli de başarılı teknik direktörler. Fatih Terim tek değil. Fatih Terim'in kendini sunuş şekli ilk önce lehine çalıştı, daha sonra dezavantaja dönüştü.



Fatih Terim damadını durdurması gerekirken, 3 saatlik yol gidip kebapçı basıyor.



ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'DA GÖREV YAPMALI MI?

Şenol Güneş, Türk Milli Takımı'nın en başarılı hocası. Türkiye'yi 3. yaptı, Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor. Çok iyi bir hoca fakat şu anda Beşiktaş ile Avrupa'da önemli maçlara çıkacak, Türkiye'de şampiyonluğa giden bir kulübün başında. Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesi, Beşiktaş'a haksızlık olur. Çok iyi işler yapması beklenen bir kulübünün teknik direktörünün, kulübünün dışında bir yerde görev almasını doğru bulmuyorum. Lucescu çok iyi olur, taktik dehasıdır. Türkiye'nin taktiksel eksikleri olduğunu da biliyoruz, ben olsam Lucescu'yu gözü kapalı getiririm. Beşiktaş'ın Avrupa'da başarılı olma ihtimali var, hocanın konsantrasyonunu ve kulübün dengesini bozmanın alemi yok. Beşiktaş'ın rakipleri lehine bir hamle olur. Şenol Güneş'in, medyada Beşiktaş ile ücret sorunu yaşadığını duyduk. Boşta olsa Türkiye'ye çok yakışacak bir teknik direktördür, ama Lucescu boştaysa şahane bir seçim olur.





ARDA TURAN'A ÇEVRESİ HATA YAPTIRDI

Mevcut federasyon yönetiminin çok iyi olmadığını biliyoruz. Ankara'dan gelen mesaja göre tavır belirliyorlar. Servet Yardımcı başkan olursa bu çekingenlik daha az seviyeye inecektir. Bu da Türk futbolunu siyasetten bağımsız, biraz daha özgür hale getirebilir.



Uzun zamandan beri Terim'le ilgili lobiler var. Arda olayının arkasında, Arda'yı gaza getirenler var... Arda dünya iyisi çocuktur ama, beraber olduğu bir çevre var. O çevre, Arda'ya bu hataları yaptırdılar."

Fatih Altaylı

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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim