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Fikret Orman, Fatih Terim, Şenol Güneş
FUTBOL

Fikret Orman'dan Şenol Güneş için "Milli Takım" açıklaması! Şenol Güneş Milli Takım'a mı gidiyor?

Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in Fatih Terim'in yerine Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarına yönelik açıklama yaptı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:49:12 Güncelleme: 20:48:16

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne kimin getirileceği merak konusu... Ayrılığın ardından ilk iddialar; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçeceğine yönelikti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. 

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz..

Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz.

Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.

Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.

Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir."

Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir.

Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"

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YORUMLAR 16
  • Misafir 40 dakika önce
    beşiktaş istikrarını bozma
  • Misafir 42 dakika önce
    yaw hwe
  • Misafir 42 dakika önce
    egag
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