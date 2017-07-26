FUTBOL
Galatasaray yönetimiyle görüşen Lucescu, maddi imkanlar nedeniyle teklife soğuk bakıyor
Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:25:10 | Güncelleme: 20:37:54
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenen Galatasaray'da sular durulmuyor...
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Elenmenin yanında oynanan futbolla umut vermeyen Galatasaray'da yönetim kurulu dün Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı yaptı.
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Toplantıda tüm üyeler tek tek söz alırken bazı yöneticiler, teknik direktör Igor Tudor'la devam etmenin gelecekte daha büyük sıkıntılara yol açacağını belirtti.
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Özbek ise bu görüşe karşı çıkarak Hırvat çalıştırıcının arkasında olduğunu belirtti.
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Yöneticiler bunun üzerine yeni bir formül üretti. Adı sürekli Galatasaray'la anılan Mircea Lucescu'nun, Tudor'un üzerinde bir pozisyona getirilmesini ve futbol aklı olarak genç çalıştırıcıya destek olmasını önerildi.
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Başkan Özbek de uygun şartların oluşması durumunda bu formülün değerlendirilebileceğini belirtti.
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Goal'ün haberine göreyse Mircea Lucescu, Galatasaray'a gelme konusunda tereddütlere sahip.
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Rumen çalıştırıcı, yönetimden beklediği maddi desteği alamayacağını öngördüğü için bu teklife soğuk bakıyor.
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Sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la rekabet edebilecek kadroyu kurabilmek için transfere ihtiyacı olduğunu düşünen Lucescu, bu konuda yönetimle bir ön görüşme yaptı.
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Yönetimle yaptığı görüşmede bu yöndeki düşüncelerini anlatan Rumen çalıştırıcı, yönetimin bu konuda beklentilerini karşılayabileceğine inanmıyor.
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Beşiktaş'ın özellikle kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın bir hayli önünde olduğunu düşünen Lucescu, sarı-kırmızılı yönetimden beklediği mali kaynağı elde edemeyeceğine kanaat getirdiğinden, şimdilik teklife soğuk yaklaşıyor.