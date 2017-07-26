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FUTBOL

Galatasaray yönetimiyle görüşen Lucescu, maddi imkanlar nedeniyle teklife soğuk bakıyor

Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:25:10

  • 1 Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
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    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenen Galatasaray'da sular durulmuyor...

  • 2 Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
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    Elenmenin yanında oynanan futbolla umut vermeyen Galatasaray'da yönetim kurulu dün Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı yaptı.

  • 3 Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
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    Toplantıda tüm üyeler tek tek söz alırken bazı yöneticiler, teknik direktör Igor Tudor'la devam etmenin gelecekte daha büyük sıkıntılara yol açacağını belirtti. 

  • 4 Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
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    Özbek ise bu görüşe karşı çıkarak Hırvat çalıştırıcının arkasında olduğunu belirtti. 

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  • 5 Lucescu Galatasaray yönetimiyle görüştü, maddi imkanlar dolayı teklife soğuk bakıyor
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    Yöneticiler bunun üzerine yeni bir formül üretti. Adı sürekli Galatasaray'la anılan Mircea Lucescu'nun, Tudor'un üzerinde bir pozisyona getirilmesini ve futbol aklı olarak genç çalıştırıcıya destek olmasını önerildi.

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