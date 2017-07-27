Club Brugge: 3 - Başakşehir: 3 ÖZET | Başakşehir - Club Brugge maçı kaç kaç bitti?

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Turuncu - Lacivertli temsilcimiz, Devler Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Belçika’nın köklü kulübü Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Jan Breydel Stadı'ndaki mücadele adeta kabus gibi başladı. Club Brugge, 5. dakikada Bonaventure'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Denswil, frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Başakşehir'de 12 ve 34. dakikada yeni transfer Elia direğe takıldı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci 45 dakikada ise Başakşehir, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 59. dakikada Mossoro farkı 1'e indirdi. 63'te Hollandalı futbolcu Elia skoru eşitledi: 2-2. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 5 dakikada sonra Denswil ile golü bulan Brugge durumu 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasındaki rövanş mücadelesi 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

Ayrıntılar birazdan...

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... CLUB BRUGGE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Avrupa arenasında bugüne kadar 7 maç oynayan turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmuyor. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçta 4 kez mağlup olurken, 3 kez de berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti. İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.

CLUB BRUGGE, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalan Club Brugge, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi. Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de, Clichy ve Elia ilk resmi maçına çıktı. Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

Teknik direktör Avcı, yeni transferlerden Clichy ve Elia'ya ilk 11'de şans verirken, diğer yeni transferler Da Costa, Gökhan İnler ve Tunay Torun'u yedekler arasında tuttu. Mevlüt Erdinç ve Kerim Frei ise maç kadrosunda bulunmadı. Clichy ve Elia, turuncu-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giymenin heyecanını yaşadı.

Sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve takımdan yaklaşık 5 ay ayrı kalacak Aurelien Chedjou, tedavi süreci devam eden Mehmet Batdal ve takımla çalışmalara yeni başlayan ancak kondisyon eksiği bulunan Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

CLICHY DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

Turuncu-lacivertli takımın Manchester City'den transfer ettiği yıldız oyuncusu Gael Clichy, doğum gününde Club Brugge karşısında sahaya çıktı. Medipol Başakşehir'in kamp yaptığı otelde, 33 yaşına giren deneyimli futbolcu için maç yemeğinden önce pasta kesildi.

PERBET, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Turuncu-lacivertli takımda üç sezon önce forma giyen Fransız golcü Jeremy Perbet, Club Brugge formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Villarreal'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan ve ilk sezon oynadıktan sonra Belçika'da Charleroi'ye kiralanan Perbet, geçen sezonu Gent'te geçirmiş ve bu sezon da Club Brugge'ye transfer olmuştu.

JOSE IZQIERDO YEDEK

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, sakatlığı geçen ve oynayıp oynamayacağı merak edilen, takımın en önemli isimlerinden Kolombiyalı oyuncusu Jose Izquierdo'ya yedekler arasında yer verdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Club Brugge ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi yüksek oldu. Toplam 29 bin seyirci kapasiteli Jan Breydel Stadı'nda tribünler doldu. Karşılaşmayı yaklaşık 200 Türk taraftar da tribünden takip etti.



BAŞAKŞEHİR'İ, YÖNETİCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i bu önemli maçta kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler yalnız bırakmadı. Club Brugge maçını Gümüşdağ'ın yanı sıra asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da tribünden izledi.

CLUB BRUGGE'U TANIYALIM...

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Club Brugge, 1891 yılında kuruldu.

Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan tek Belçika takımı. 1977-1978 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunda finale kadar yükselen Club Brugge, İngiltere'nin Liverpool ekibine finalde 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu ikinci sırada bitiren Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti. Belçika Ligi'nde 13 kez şampiyonluk yaşayan Club Brugge, Belçika Kupası'nı da 11 defa müzesine götürdü.

Yeni sezon öncesi şu ana dek 7 hazırlık maçı oynayan Belçika temsilcisi, 3 karşılaşmayı kazanırken, 3'ünden mağlup ayrıldı ve 1'inde berabere kaldı. Bu sezon teknik direktörlüğünü Hırvat Ivan Leko'nun yaptığı Club Brugge; kaleci Guillaume Hubert, savunma oyuncuları Jordi Vanlerbeghe, Erhan Masovic, German Mera ve Ahmed Touba gibi oyuncuları kadrosuna dahil etti. Orta sahaya Marvelous Nakamba, Elton Acolatse gibi oyuncuları takviye eden mavi-siyahlılar, forvet hattı için de Emmanuel Bonaventure Dennis'i transfer etti.

Başakşehir - Club Brugge

Başakşehir - Club Brugge maç özeti