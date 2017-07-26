Fatih Terim, TFF'den tazminat alacak mı? | Fatih Terim'in tazminatı ne kadar?

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'yla el sıkışmış ve 5+2 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı. 15 Kasım 2018'e kadar devam edecek sözleşmenin ardından 2 yıllık opsiyon devreye girecekti. Terim, bu süre içerisinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshederse TFF'ye 1 milyon 450 bin Euro tazminat ödeyecekti. TFF'nin Terim'i görevden alması durumundaki rakamlar ise çok daha yüksekti.

Terim'in TFF'den aldığı yıllık garanti ücret, 3.5 milyon Euro... Sözleşmesinin bitimine kalan süre ise 16 ay... DHA'da yer alan habere göre Terim'in bu sürede görevde kalması durumunda her ay alacağı yıllık ücret 291 bin Euro'ydu. Bu rakam toplamda 4.7 milyon Euro'ya tekabül ediyordu. Yani eğer Terim'le yollar tek taraflı olarak ayrılsaydı, tecrübeli çalıştırıcı TFF'den 4,7 milyon Euro kazanacaktı. Ancak sözleşme, karşılıklı olarak feshedildiği için iki taraf da birbirine herhangi bir tazminat bedeli ödemeyecek.

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