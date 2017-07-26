Adnan Öztürk: Fatih Terim sonunda Türk futboluna bir şeyler verecek

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundaki görevlerini bırakmasını değerlendirdi.
Adnan Öztürk yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in asıl bundan sonra Türk futboluna hizmet vermeye başlayacağını savundu.
Öztürk, "Bizim kaptan sonunda yalı çocuğu olmayı kabul etmediğini ve bu oyunda olmayacağını söyledi. Şimdi Türk futboluna yeniden bir şeyler vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR 1
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Misafir 7 dakika öncehalk bu kadar aptal mi yalida oturarak kazandigi milyon dolarlar nerde00