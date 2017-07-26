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Adnan Öztürk, Fatih Terim, Galatasaray
FUTBOL

Adnan Öztürk: Fatih Terim sonunda Türk futboluna bir şeyler verecek

Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim için açıklama yaptı. Öztürk Terim'in görevinden ayrılması için "Yalı çocuğu olmayı bıraktı, yeniden Türk futboluna bir şeyler vermeye başlayacak" dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 23:15:10 Güncelleme: 23:19:43

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi ve başkan adaylarından Adnan Öztürk, Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundaki görevlerini bırakmasını değerlendirdi.

Adnan Öztürk yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in asıl bundan sonra Türk futboluna hizmet vermeye başlayacağını savundu.

Öztürk, "Bizim kaptan sonunda yalı çocuğu olmayı kabul etmediğini ve bu oyunda olmayacağını söyledi. Şimdi Türk futboluna yeniden bir şeyler vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    halk bu kadar aptal mi yalida oturarak kazandigi milyon dolarlar nerde
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