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İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler - Fatih Terim neden istifa etti

İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler

27 Temmuz 2017 Perşembe, 00:38:06

  • 1 İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
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    Ve Fatih Terim’in, Milli Takım’daki 3. dönemi de sona erdi. 

  • 2 İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
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    22 Ağustos 2013’te Abdullah Avcı’nın yerine gelen ve o dönem Galatasaray’ı da birlikte çalıştıran Terim, olaylı şekilde kulübünden ayrılıp 24 Eylül’de “Türkiye Futbol Direktörü” olarak işbaşı yapmıştı. 

  • 3 İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
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    Terim’in gidiş süreci de olaylı geçti. Milli Takım’daki krizlerle koltuğu sallanmaya başlanan Terim için sonun başlangıcı damatlarıyla birlikte Alaçatı’da mekan basması oldu. 

  • 4 İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Levent’teki TFF binasında Fatih Terim ile Yıldırım Demirören bir araya geldi. Demirören, Terim'e şunları söyledi:

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  • 5 İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
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    "Hocam son dönemde çok yoruldun, yıprandın. Bu son olay bizi de etkiledi. Sürekli arkanda olduk ancak bu olaydan sonra çok baskı geldi."

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