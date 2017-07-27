FUTBOL
İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler - Fatih Terim neden istifa etti
İşte Fatih Terim'i ayrılığa götüren sözler
27 Temmuz 2017 Perşembe, 00:38:06 | Güncelleme: 08:43:25
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Ve Fatih Terim’in, Milli Takım’daki 3. dönemi de sona erdi.
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22 Ağustos 2013’te Abdullah Avcı’nın yerine gelen ve o dönem Galatasaray’ı da birlikte çalıştıran Terim, olaylı şekilde kulübünden ayrılıp 24 Eylül’de “Türkiye Futbol Direktörü” olarak işbaşı yapmıştı.
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Terim’in gidiş süreci de olaylı geçti. Milli Takım’daki krizlerle koltuğu sallanmaya başlanan Terim için sonun başlangıcı damatlarıyla birlikte Alaçatı’da mekan basması oldu.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Levent’teki TFF binasında Fatih Terim ile Yıldırım Demirören bir araya geldi. Demirören, Terim'e şunları söyledi:
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"Hocam son dönemde çok yoruldun, yıprandın. Bu son olay bizi de etkiledi. Sürekli arkanda olduk ancak bu olaydan sonra çok baskı geldi."
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"Senin ve TFF’nin daha fazla yıpranmaması için en iyi seçim bırakmak. Bunun en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Yine de sonkarar senin."
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Demirören’e hak veren Fatih Terim de bu sözler üzerine şu ifadeleri kullandı:
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"Başkanım zaten ben de bir süredir bunu düşünüyordum. Benden dolayı Milli Takım’a, federasyona zarar verilmesine izin veremem.”
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TFF’den ise ayrılık şöyle duyuruldu: "Bir süredir gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Fatih Terim ile TFF yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir."
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Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."
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BOMBA İDDİA!
Fatih Terim’in Milli Takım’dan ayrılığı sonrası “Galatasaray’a gelecek” dedikoduları tavan yaparken kulislere de bomba bir iddia düştü.
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İmparator’un dün Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’le Point Otel’de bir zirve gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
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Görüşmede ikilinin yaşanan gelişmeler hakkında durum değerlendirmesi yaptıkları iddia edilirken bu durum camia içinde büyük heyecan yarattı.
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ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARINA JET YANIT:
‘Milli Takım’a gidiyor’ söylentileri üzerine resmi siteden açıklama yapan Fikret Orman, “Yeni sözleşme uzattığımız hocamızla ilgili tavrımız nettir. Şenol Güneş ‘Olmayacak duaya amin demektir” çıkışı yaptı. Güneş de " Başkanımızın yaptığı açıklamalara katılıyorum. İki yılda daha buradayım. Milli Takım’a destek için ille hocaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
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YENİ HOCA KİM OLACAK?
Bu gelişmelerin ardından daha önce Galatasaray’la anılan Lucescu’nun ismi ise Milli Takım’la geçmeye başladı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in, daha önce Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Lucescu’ya teklif yapabileceği bildirildi. Konuşulan diğer isimler ise şöyle:
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İPLERİ KOPARAN SÜREÇ: PRİM KRİZİ VE ARDA OLAYI
Euro 2016’daki prim krizi ve artçı şokları Terim’i oldukça yıprattı. Dönüşte Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan gibi milli iskeleti oluşturan isimler kadro dışı bırakılırken, daha sonra yeniden kapılar açıldı. Ancak baba ile oğul olarak görülen Arda ile Terim’in arası hiç düzelmedi.
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Uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda, Milli Takım’ı bıraktı. Terim toplantılarda Arda’nın ismini bile anmadı. Terim’in “Arda’yı yönlendiriyorlar” diyerek suçlama getirdiği kişilerin başında Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber’in geldiği sosyal medyada sıkça dile getirildi.
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ALAÇATI BASKINI DESTEĞİ BİTİRDİ
Türkiye Futbol Direktörü’nün, Alaçatı’da damatlarıyla birlikte mekan basıp kavga çıkarması gündemden düşmedi. Gençlere örnek olması gereken bir ismin olumsuz görüntü vermesi sonun başlangıcı oldu. Terim “Bu ailenin koruyucusu benim. Edepsiz bir davet aldım, gereğini yaptım” dedi. İmaj kaybına uğrayan Terim, siyaset ve spor teşkilatındaki desteğini de kaybetti.