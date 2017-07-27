FUTBOL
Fatih Terim Galatasaray'a gelecek mi?
İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:14:29 | Güncelleme: 10:31:37
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Fatih Terim’in görevden ayrılması sonrası nasıl bir yol izleyeceği bir süre tartışılacak gibi görünüyor. Bu konuda değişik spekülasyonlar ise hemen başladı.
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Terim’in son basın toplantısında “en büyük değerleri” arasında saydığı Galatasaray’a dönüşü bu aşamada en sıcak konulardan biri...
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Herkes Terim’in dördüncü kez Galatasaray’ın başına geçip geçmeyeceğini konuşuyor.
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Hürriyet, bu konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu:
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Tarih 2016 yılının haziran ayı... Milli Takım’ın Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelelerine başlamasına az bir süre kala, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bir araya gelir.
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Riekerink’in yerine teknik adam arayışında olan Özbek, Terim’i getirmek için Demirören’den izin ister. Milli Takım’ın çok önemli maçları öncesi bunun gerçekleşemeyeceğini anlatan Demirören, Özbek’in isteğini geri çevirir.
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Bu gelişme sonrası Özbek ve kurmayları “Fatih Hoca’nın Milli Takım ile ilişkisi ne zaman biterse o zaman bu konuyu ele alırız. O tarihte oturur kendisiyle konuşuruz” diye karar alır.
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Ve şimdi Özbek’in bu kararından haberdar olanlar, dünkü gelişme sonrası nasıl bir adım atılacağını beklemeye başladı.
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Çünkü Fatih Terim, Dursun Özbek’in geçen yıl yakın çevresiyle paylaştığı gibi artık Milli Takım’ın başında değil.
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Daha önce Galatasaray’da 3 kez görev yapan ve tam 6 kez şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in takıma dönüş ihtimali, akşam saatlerinden itibaren taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
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Sarı kırmızılılar, sosyal medya paylaşımlarında duydukları heyecanı dile getirirken, gözlerini de başkan Dursun Özbek ve yönetimin atacağı adımlara çevirdi.
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Galatasaray'da 3 kez görev yapan ve 6 şampiyonluk yaşayan Terim’in sarı kırmızılı takıma dönüş ihtimali geniş yankı uyandırdı.
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Sportif direktör Cenk Ergün ile Başkan Dursun Özbek, dün Florya’da bir araya geldi.
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Florya’daki zirvede transferlerin yanı sıra Terim’in yeniden G.Saray’ın başına geçmesi konusu da görüşüldü.
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Terim hakkında şu anda tüm gelişmeleri izleyen Dursun Özbek, durumu değerlendirip kısa süre içerisinde kararını da verecek.
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Galatasaray, Fatih Terim ile el sıkışır ve Igor Tudor ile yollarını ayırırsa Hırvat teknik adama 400 bin Euro tazminat bedeli ödeyecek. (Hürriyet)
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