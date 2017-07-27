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FUTBOL

Fatih Terim Galatasaray'a gelecek mi?

İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:14:29

  • 1 İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
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    Fatih Terim’in görevden ayrılması sonrası nasıl bir yol izleyeceği bir süre tartışılacak gibi görünüyor. Bu konuda değişik spekülasyonlar ise hemen başladı. 

  • 2 İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
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    Terim’in son basın toplantısında “en büyük değerleri” arasında saydığı Galatasaray’a dönüşü bu aşamada en sıcak konulardan biri...

  • 3 İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
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    Herkes Terim’in dördüncü kez Galatasaray’ın başına geçip geçmeyeceğini konuşuyor.

  • 4 İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
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    Hürriyet, bu konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu:

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  • 5 İşte 'Galatasaray ve Terim' gerçekleri!
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    Tarih 2016 yılının haziran ayı... Milli Takım’ın Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelelerine başlamasına az bir süre kala, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bir araya gelir.

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