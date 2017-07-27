Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler maçın başlangıç saatini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds karşısında elenerek rotasını Süper Lig'e çeviren Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Eskişehirspor hazırlık maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı belli değil.

ESKİŞEHİRSPOR'DA SERGEN YALÇIN HEYECANI

Eskişehirspor'un teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmasını taraftarları mutlu etti. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ile İstanbul'da görüşen Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un teknik direktörlük teklifini kabul etti. Yalçın'ın teknik direktör olması taraftarları mutlu etti.

ESKİŞEHİRSPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Sezon açılışını yeni yönetimin belirlenecek olması nedeniyle bir hayli geç gerçekleştiren Eskişehirspor, hazırlık maçları takvimini de hızlandırmaya çalışıyor.

Eskişehirspor'da, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 65 dakika sürdü. Düz koşu ile başlayan, 5'e 2 pas çalışması, çift kale taktik oyun ile devam eden antrenman, hücum organizasyonu ve şut çalışması ile son buldu. Eskişehirspor antrenman sonrası, yarın oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi kara yolu ile İstanbul'a gidecek.

Eskişehirspor kafilesinde, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Bruno Mezenga, Dorukhan Toköz, Hasan Hüseyin Acar, Kayacan Erdoğan, Hasan Ayaroğlu, Ekrem Kılıçarslan, Bilal Aziz Özer, Furgan Polat, Andaç Güleryüz, Enescan Akgün, İ.Halil Öner, Semih Güler, Talha Erdoğan, Cemali Serter, İsmail Erdoğan, Felix Michel, Fırat Can Üzüm, Mevlüt Çelik, Gökhan Köseoğlu, M.Feyzi Yıldırım ve Kaan Kanak isimleri yer alıyor.

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