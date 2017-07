"Fatih Terim disiplini elinden kaçırdı, kontrolü sağlayamadı"

Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılmasına şaşırmadığını dile getirdi.

Ayrılma kararını Fatih Terim için doğru bulduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bu karara hiç şaşırmadım. Geç bile kaldı. Fatih hoca için en doğrusu buydu. Bu iş uzadıkça kendisine daha çok zarar veriyordu. Bazen olmaz, bazen başarısız da olabilirsiniz. Sportif açıdan çok başarısız kabul etmiyoruz ama idari açıdan hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz bir Fatih Terim vardı. Disiplini elinden kaçırdı, kontrolü sağlayamadı. Alaçatı da tuz biber oldu. Ancak bugüne kadar hiçbir konuda elini masaya vurmayan TFF de bir kenarda hiçbir suçu yokmuş gibi rol yapamaz."

Özer, A Milli Takım'ın egoları olmayan, futbolcuyla iyi anlaşabilen ve mütevazı bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu aktardı.

AYDIN BAYRAM: "BASIN TOPLANTISINDA İSTİFA ETMESİ GEREKİRDİ"

Star Gazetesi Spor Müdürü Aydın Bayram, Fatih Terim'in 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve sonrasında yaşananlardan dolayı yıprandığını ifade etti.

Tecrübeli teknik adamın başarısız sonuçlardan sonra futbol kamuoyunun desteğini kaybettiğini anlatan Bayram, "Prim krizi, sportif başarısızlık, Arda Turan ile yaşadığı polemikler ve kadro dışı bırakma olayından sonra Terim'in bütün sorumluluğu üstüne alıp istifa etmesi gerekiyordu. O günkü problemler kar topuyken bugün çığ oldu ve kendi üzerine düştü. Bu ayrılığı beklenen bir süreç olarak görüyorum. Alaçatı olayı, bence Terim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Normalde düzenlediği basın toplantısında istifa etmesi gerekirdi. Türk futboluna mal olmuş bir kişinin böyle bir olayı sadece özürle geçiştirmesi beklenmemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

Aydın Bayram, Beşiktaş'ı son iki sezonda şampiyonluğa ulaştıran Şenol Güneş'in Türk futbolunu yakından tanıyan başarılı bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Bence Şenol Güneş'in dört maçlık periyotta görevi kabul edip, Fikret Orman yönetimi de izin verirse sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçmesini Türk futbolu açısından olumlu bir tercih olarak görüyorum. Diğer adayım ise Mircea Lucescu. Kendisi, her kulübün ilk aklına gelen ve kapısı ilk çalınan kişi. Şenol Güneş olmazsa, sağlık problemi yoksa Lucescu neden olmasın." ifadelerini kullandı.

MEHMET BUĞRA ŞAHİN: "AYRILIK ZATEN KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYORDU"

TRT Spor Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin de son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fatih Terim'in ayrılığının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Terim'in Türk futboluna yaptığı katkıların ortada olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Son dönemde özellikle futbol dışı yaşanan olaylar nedeniyle böyle bir ayrılık zaten kaçınılmaz görünüyordu. Fatih Terim'in gerek milli takım gerekse kulüp düzeyinde Türk futboluna yaptığı katkıları inkar etmek mümkün değil. Türk futbol tarihinde yaşanan en önemli başarıların altında hala Terim'in imzası var. Dolayısıyla hem Fatih hocanın hem de milli takımın daha fazla yıpratılmaması ve hırpalanmaması adına olumlu olduğu bile düşünülebilir."

Mehmet Buğra Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra Demirören yönetiminin yol haritası nasıl olur bilinmez ama tecrübeli hocanın mevcut pozisyonunun Galatasaray ve özellikle de Tudor üzerinde büyük bir baskı oluşturacağı gerçek. Zira Terim'in Galatasaray'a yaşattığı başarılar ve taraftarla olan gönül bağı ortada. Belki de bu yaşananlar Galatasaray için de kurtuluş reçetesi olabilir."

ERCAN YILDIZ: "TFF DOĞRU BİR KARAR ALDI"

Türkiye Gazetesi Spor Müdürü Ercan Yıldız, Fatih Terim'in ayrılığını gecikmiş ama doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Terim'in daha önce görevinden ayrılması gerektiğini aktaran Yıldız, "TFF bu konuda çok gecikmiş olsa da doğru bir karar aldı. Aslında yollar EURO 2016'daki saha içi ve saha dışındaki (prim tartışmaları) başarısızlıklar sonrasında ayrılmalıydı. Bu Fatih hocanın da hayrına olurdu. Başarılarla dolu bir kariyer, kebapçı kavgasıyla son bulacak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'da bundan sonra da yerli bir teknik direktörün çalışması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Sadece milli maçlar için ülkeye gelen yabancı teknik adamlar gördük. O yüzden kesinlikle yerli bir teknik adam olmalı. Şenol Güneş'e iadeiitibar verilmeli ama kendisi dünkü açıklamasıyla bu yolu tıkadı. Abdullah Avcı bir şans daha hak ediyor." diye konuştu.

HAKAN DEDE: "AYRILMASINI DOĞRU BULUYORUM"

TGRT Haber Spor Müdürü Hakan Dede, Fatih Terim üzerinden milli takımın yıpratılmasını doğru bulmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Bir Türk olarak milli takım benim için en üstte yer almaktadır. Dolayısıyla Fatih Terim üzerinden milli takımın yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Bu yüzden hocanın ayrılmasını doğru buluyorum. Yerine kimin gelmesi gerektiğine gelince; Türk olmasından yanayım ama yıpranma riskinden ötürü adayım Türk futbolunu bilen Mircea Lucescu.​"

MUSTAFA KARAGÖL: "TERİM'İ YIPRATMA POLİTİKASI UYGULADILAR"

İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Fatih Terim'in yıpratıldığını ileri sürdü.

Alaçatı'daki olay sonrasında ayrılık kararının alındığına değinen Karagöl, şunları kaydetti:

"Terim'i yıpratma politikası uyguladılar. Her milli maçta sıkıntı meydana getirdiler, suni sorunlar oluşturdular. Aldığı para hep gündeme geldi. En sonunda Terim'in kendi yapmış olduğu, kimsenin tasvip etmediği Alaçatı'daki olay ve sonrasında yaşanan nahoş açıklamalar, federasyonun hocayla görüşmesine ve yolların ayrılmasına neden oldu. İki taraf için de hayırlı olduğu kanaatindeyim."

Terim'in yerine yerli bir teknik adamın getirilmesi gerektiğini aktaran Karagöl, "Şenol Güneş ve Mustafa Denizli akla gelen isimler. Yabancı hocaya karşıyım. Abdullah Avcı, daha önce başarısız oldu ama aklımıza gelen teknik adamlardan. Ersun Yanal ismi de düşünülebilir. Ben, her zaman yerli teknik adamdan yanayım." diyerek sözlerini tamamladı.

SERKAN KORKMAZ: "ADAYIM YILMAZ VURAL"

A Spor, A Haber ve ATV'nin spor yayınları koordinatörü Serkan Korkmaz, Terim'in son dönemde yıprandığına değinerek, "Benim için sürpriz olmadı. Terim, son dönemde futbol harici konularla gündeme gelerek hayli yıprandı. Ayrılık kararını kendisinin verdiği anlaşılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yaşananların yoğunluğu ve şiddetinden sonra bu konuda anlayışlı olmak dışında seçeneği kalmamıştı." diye konuştu.



Fatih Terim'in ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ın geçmesi gerektiğini aktaran Korkmaz, "Şenol Güneş, Beşiktaş ile çok başarılı bir süreç yaşıyor. Bence iki takımı da çalıştırabilmeli ama günümüzün dinamiklerinde, ülkemizde bu sorunsuz yaşanacak bir olasılık değil maalesef. Adayım; Yılmaz Vural. Geç bile kalındı." ifadelerini kullandı.



MEHMET ARSLAN: "ÇOK ÜZÜLDÜM"

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi.



Terim'in deneyim ve kariyerine değinen Arslan, "Fatih Terim gibi önemli bir ismin Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden, milli takımdan ayrılmasına çok üzüldüm. Keşke sözleşme süresini tamamlamış olsaydı. Ben onun Türk futboluna ve milli takıma çok daha fazla şey katabileceğine inanıyorum. Kendisi için hayırlısı olsun. Eminim bir başka kulüpte Türk futboluna hizmete devam edecektir." şeklinde görüş belirtti.



Mehmet Arslan, Fatih Terim'in son dönemde birçok talihsiz olay yaşadığını aktararak, "Peş peşe yaşanan olaylar bence bir talihsizlik. Hayatta olabilecek şeyler başına geldi ancak o süreci kötü yönetti. Bence Fatih Terim bu günleri de çok rahatlıkla aşacaktır." açıklamasında bulundu.



NECİL ÜLGEN: "FEDERASYON, FATİH HOCA İLE YOLLARINI AYIRMAKTAN MEMNUNDUR"

Fanatik Gazetesi Müdürü Necil Ülgen, TFF'nin ve Fatih Terim'in ayrılıktan dolayı memnun olduğunu savundu.



Ayrılıkta Alaçatı'da yaşanan olayın bahane edildiğini ileri süren Ülgen, şunları kaydetti:



"Uzun süredir Fatih Terim'in TFF'de rahatsızlık yarattığı bilinen bir gerçek. Alaçatı olayı aranan bahane olmuştur. Federasyon, Fatih hoca ile yollarını ayırmaktan memnundur. Fatih Terim de 2018'e gidemeyen milli hoca olmaktan kurtulduğu için memnundur. Her iki tarafın da bu işten memnun olduğunu düşünüyorum. Rahatsız olan biri var ise o da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'tir."



MURAT ÖZBOSTAN: "GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR"

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim'in ayrılığını "Geç alınmış bir karar." olarak nitelendirdi.



Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası ve sonrasında yaşananlardan dolayı yıprandığına değinen Özbostan, şu ifadeleri kullandı:



"Milli takıma sahip çıkılması gerektiğinin, bu tür polemiklerle imajının zedelenmemesi gerektiğinin altını aylardır çiziyorum. Ne yazık ki prim olayıyla başlayan, Arda Turan'ın uçakta gazeteciye saldırmasıyla devam eden ve Alaçatı olayıyla zirveye çıkan bir kaos vardı. Fatih hoca da çok zarar gördü, yıprandı. Federasyon da basın da bu işten nasibini aldı. Dolayısıyla bu ayrılık kararını doğru buluyorum. Yeni bir sayfa açmalıyız. Artık milli takım bu tip polemiklerden sıyrılıp Dünya Kupası'na gitme şansına odaklanmalı."



Fatih Terim'in yerine Şenol Güneş'in geçmesi gerektiğini aktaran Özbostan, şunları kaydetti:



"Türkiye'den benim için tek bir isim var, o da Şenol Güneş. Beşiktaş'taki başarıları ortada. Daha önceki milli takım tecrübesi, kişiliği, öğretmenliği, teknik adamlığı gibi olumlu sayılabilecek birçok noktası var. Ancak Beşiktaş da asla bırakmayacağını açıkladı. Bu iş nasıl çözülür bilmiyorum ama Türkiye'den bir isim gelecekse bu kesinlikle Güneş olmalı. Eğer o olmazsa da dışarıdan tecrübeli, kariyerli, Türkiye'yi bilen bir teknik adam olabilir. Aklımıza doğal olarak Lucescu gelecektir ama yaşı oldukça ilerlemiş, rahatsızlıkları olan bir teknik adam. Yeteri kadar verimli olamaz. Kaldı ki 31 yıldır milli takım çalıştırmıyor. Federasyon bu işi bir an önce çözsün, bunun uzatılacak bir tarafı yok."



TAŞKIN ÇAMKIRAN: "FATİH TERİM'İN 'FUTBOLSUZ İSTİFASI, SPORSEVERLERİ ÜZDÜ"

Güneş Gazetesi Spor Müdürü Taşkın Çamkıran, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının sporseverleri üzdüğünü söyledi.



Ayrılığın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlılar için kötü olduğunu vurgulayan Çamkıran, "Fatih Terim'in 'futbolsuz' istifası, sporseverleri gerçekten üzerken, yaşanan gelişmeler Türk futbolunun durumunu da gözler önüne serdi. 2018 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız çok önemli maçlar öncesinde Terim'in gidişi, gerçekten kötü oldu." diye konuştu.



TFF'nin bir an önce yeni teknik direktörü açıklaması gerektiğini bildiren Çamkıran, "Prim kriziyle başlayan ve Alaçatı baskınıyla sona eren sürecin sonucu kaçınılmaz olarak istifaydı. Fatih Terim'in yaptığı basın toplantısı da aile kavramını öne çıkarmasına rağmen çok fazla kimseyi tatmin edemedi. Bu kaostan Türk Milli Takımı bir an önce çıkmalıdır. TFF, kısa sürede milli takımın yeni patronunu açıklamalı ve daha büyük bir kaosu önlemelidir." şeklinde görüş belirtti.

