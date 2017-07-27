Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sturm Graz maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Aykut Kocaman önderliğinde Avrupa defterini açıyor. Kanarya, sezonun ilk resmi maçına bugün çıkacak... Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk buluşmasında Sturm Graz’a konuk olacak olan Sarı-Lacivertliler, avantajlı bir skoru cebine koyup İstanbul’a dönmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Özellikle İsviçre’de ciddi hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, ilk önemli sınavını bugün verecek. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk buluşmasında Avusturya’nın Sturm Graz takımına konuk olacak. Norveçli hakem Ola Hobber Nilsen’in yöneteceği mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Süper Lig’de geçen sezonu 3. bitirse de Konyaspor, Türkiye Kupası’nı aldığı için Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılan F.Bahçe, yeni kadrosuyla sezonun ilk resmi maçına çıkıyor... Aykut Kocaman önderliğinde önce Topuk Yaylası’nda, ardından da İsviçre’de güç depolayan Kanarya; Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Isla ve Kameni gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse

Sturm Graz: Jörg Siebenhandl, Fabian Koch, Dario Maresic, C.Lykogiannis, Marvin Potzmann, James Jeggo, Peter Zulj, Stefan Hierlander, Deni Alar, Thorsten Röcher, Philipp Zulechner

"AVANTAJIMIZ KALİTE"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi’nde Sturm Graz ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Avusturya Ligi’nin başladığına ve bu yüzden rakibin daha hazır olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

‘BELİRGİN YANLARI KOLEKTİF FUTBOL’

“Sturm Graz gerçekten kapalı kutu. Bireysel özelliklerden çok takım olarak tamamlanmış bir ekiple oynayacağız. Bizim için Avrupa Ligi yeni başlıyor. Temel amacımız gruplara kalmak ve turu nasıl geçeceğimize odaklandık. Son derece sert bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. rakibimizi iyi inceledik; savunma, atak set oyunları yeni transferlerin uyumuna baktığımız zaman gerçekten tamamlanmış bir takım olarak karşımızda duruyorlar. En belirgin yanları kolektif futbol oynamaları, set oyunları çok iyi ve savunmadan hücuma çok hızlı geçebiliyorlar.”

‘TAMAMLANMIŞ BİR TAKIM DEĞİLİZ’

“Bizim takım ise, benimle başladı sezona ve birçok şeyi değiştirmeye çalışıyorum. Şu an oyun olarak bunu tamamlayamadık. Bunu yapmak için çok erken. Fakat maçta hazır rakibe karşı, hazır olmaya çalışan bir takımın mücadelesi olacak. Graz karşısındaki avantajımız kağıt üzerinde daha pahalı gözüken tecrübe ve kalite açısından son derece iyi oyunculara sahip olmamız. Bu maç, tamamlanmış bir takımla tamamlanmaya çalışan bir takımın maçı olacak. Şu an için takım olarak ilerlediğimizi söyleyebilirim ama tamamlanmış bir takım değiliz. çok erken ama bu yolda ilerliyoruz.”

FORVET AÇIKLAMASI: AHMETHAN’A ŞANS VEREBİLİRİM

Robin van Persie’nin sakatlığı sonrası forvette sıkıntıya düşen Kocaman, bu konuya da değindi. Elde kalan tek alternatif olan 20 yaşındaki Ahmethan Köse’ye şans verebileceğini belirten deneyimli hoca, şu ifadeleri kullandı: “Sezona son derece istekli başlayan Van Persie’nin sakatlanması, Sturm Graz maçı öncesi planlarımızı sıkıntıya soktu. Forvette tecrübeli bir oyuncumuzun kadroda olmasını umuyorduk ancak Van Persie’nin sakatlığı, bu durumu ortadan kaldırdı. bu için için Ahmethan Köse, genel yapısıyla, formuyla ön plana çıkıyor. Endişeli miyim? Kesinlikle hayır. F.bahçe formasını taşıyan her oyuncu Fenerbahçe’nin gücünü temsil edecek kapasitededir. Forvette pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncu kullanmak istiyorum. bu yüzden yarın Ahmethan Köse’ye şans vermeyi planlıyorum.”



