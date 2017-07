Pepe: "Beşiktaş beni özel hissettirdi"

beIN Sports'a konuşan Pepe, "Burada fantastik günler geçiriyorum. Sıkı çalışıyoruz. Süper Kupa maçına hazırlanıyoruz. Kupa'yı kazanmak istiyoruz." dedi.



Pepe'nin açıklamaları şu şekilde:



"Büyük takımlar da benimle ilgileniyordu. İstenilmek güzel. Beşiktaş beni özel hissettirdi. 'Come to Beşiktaş' mesajları da etkili oldu. Quaresma'ya özellikle takım içi arkadaşlığı sordum. Bana zaten Türkiye ve Beşiktaş'ın nasıl olduğunu defalarca anlatmıştı."



"Kazanmak için buradayım. Çok basit bir insanım. Küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Beşiktaş forması giymek benim için yeterli motivasyon."



"Bana "sert oyuncu" damgası Getafe maçından sonra vuruldu. Ama ben kazanmak için her şeyi yapan biriyim. Hep böyleydim. Hocamız görev verirse önlibero da oynarım. Takım için her şeyi yaparım."



"Lige odaklanmamız lazım. Bunu başarırsak Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkarız. Real Madrid'deyken böyle yaptığımızda başarılı olduk. Bizim için en önemlisi lig. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkabilirsek ve maç maç bakarak ilerlersek, hayal kurmaya başlayabiliriz. Eski takımım Real Madrid'le karşılaşmak güzel olurdu."

