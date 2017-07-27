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FUTBOL

Galatasaray'da transfer çalışmaları

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:45:09

  • 1 Galatasaray'da transfer çalışmaları
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    NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray transferde 3 ismi daha bitirmek üzere.

     

  • 2 Galatasaray'da transfer çalışmaları
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    Uzun bir süredir Feghouli konusunda temaslarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.

     

  • 3 Galatasaray'da transfer çalışmaları
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    Ancak Cezayirli oyuncunun kulübü West Ham United ile alacakları konusundaki sorunu çözmesini bekleyen yönetim, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda başarılı futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

  • 4 Galatasaray'da transfer çalışmaları
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    Feghouli'nin resmen açıklanmasından sonra Galatassaray'ın Avusturya kampına katılacağı belritildi.

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  • 5 Galatasaray'da transfer çalışmaları
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    Sarı-kırmızılıların orta sahaya takviye için temaslarında sona yaklaşıldı.

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