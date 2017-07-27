FUTBOL
Galatasaray'da transfer çalışmaları
27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:45:09 | Güncelleme: 15:50:44
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NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray transferde 3 ismi daha bitirmek üzere.
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Uzun bir süredir Feghouli konusunda temaslarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.
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Ancak Cezayirli oyuncunun kulübü West Ham United ile alacakları konusundaki sorunu çözmesini bekleyen yönetim, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda başarılı futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.
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Feghouli'nin resmen açıklanmasından sonra Galatassaray'ın Avusturya kampına katılacağı belritildi.
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Sarı-kırmızılıların orta sahaya takviye için temaslarında sona yaklaşıldı.
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Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando için pazarlıkları sürdüren Galatasaray, olumlu sonuç almak üzere.
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Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan yönetim, İngiliz kulübüyle son aşamaya getirdiği pazarlıklardan olumlu sonuç alırsa transferi resmen açıklayacak.
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Osmanlıspor'dan N'Diaye için Ankara'da görüşme yapan Galatasaray ilk toplantıdan olumlu sonuç alamamıştı.
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Ancak sonraki görüşmelerde Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkması, Osmanlıspor'un pazarlıkta indirime gitmesiyle oyuncu için anlaşma zemini oluştu.
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Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un mutlaka kadroda görmek istediği N'Diaye için yetkililere transferin bitirilmesi talimatını verdi.
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N'Diaye konusunda yapılacak görüşmeler neticesinde taraflar uzlaşma sağlarsa başarılı futbolcu sarı kırmızılı takıma imza atacak.