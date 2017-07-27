Karabükspor Gheorghe Grozav ile anlaştı

Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor, Rumen futbolcu Gheorghe Grozav ile ön sözleşme yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig'de Terek Grozny forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncunun Avusturya'da bulunan takımın kamp yaptığı otelde 3 yıllık ön sözleşmeye imza attığı belirtildi. Kırmızı-mavili takımın Türkiye'ye dönmesiyle resmi sözleşmenin de imzalanacağı kaydedildi.



Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta sahada görev yapan ve iki aydır görüşme yaptıkları Grozav'ın takıma katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

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