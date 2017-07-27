Sturm Graz - Fenerbahçe maç özeti! Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın ardından taraftarlar rövanşın ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı. Peki Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş maçı ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ RÖVANŞ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında İstanbul'da oynanacak olan rövanş karşılaşması 3 Ağustos 2017 Perşembe günü oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan mücadelenin sonunda tur atlayan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Aynı zamanda turu geçemeyen takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Dakika 10'da Sturm Graz, Stefan Hierlander'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Thorsten Röcher, yerden pasını arka direkte bulunan Stefan Hierlander'a verdi. Hierlander'in gelişine çektiği şut Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu.

Dakika 29'da Fenerbahçe, Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Alper Potuk, Fabian Koch'tan sıyrılıp son çizgiye indikten sonra pasını altıpas içerisinde bulunan Ahmethan Köse'ye göndermek istiyor, ön direkte tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Dario Maresic, topu kendi ağlarına gönderdi.

Dakika 35'te Roman Neustadter'in attığı golle 2-1 öne geçtik. Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşunda top Sturm Graz ağları ile buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eriyor ve temsilcimiz soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gidiyor.

Dakika 53'te sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Dakika 59'da sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Maçın geri kalan kısmında da gol olmayınca, temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup ediyor ve İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesi için avantajı kapıyor.

Sturm Graz - Fenerbahçe maç özeti

Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş maçı ne zaman?

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