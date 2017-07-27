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FUTBOL

Galatasaray 2 - 1 Eskişehirspor MAÇ SONUCU

Galatasaray yıldızlarıyla kazandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 22:21:26

  • 1 Galatasaray yıldızlarıyla kazandı
    1 | 20

    Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

  • 2 Galatasaray yıldızlarıyla kazandı
    2 | 20

    Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Selçuk, Donk, Emrah Başsan, Belhanda, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı. 

  • 3 Galatasaray yıldızlarıyla kazandı
    3 | 20

    Eskişehirspor ise Kayacan, İsmail, Semih, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Dorukhan, Hasan, Kaan, Erkan Zengin, Hasan Hüseyin ve Mezenga 11'iyle sahada yer aldı.

  • 4 Galatasaray yıldızlarıyla kazandı
    4 | 20

    Karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor, 45'te Mezenga'nın golüyle 1-0 önde bitirdi.

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  • 5 Galatasaray yıldızlarıyla kazandı
    5 | 20

    Galatasaray'da Maicon 57'de skoru eşitledi. 58'de sahneye çıkan Belhanda sonucu ilan etti.

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