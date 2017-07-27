Galatasaray 2 - 1 Eskişehirspor MAÇ SONUCU

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Selçuk, Donk, Emrah Başsan, Belhanda, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.
Eskişehirspor ise Kayacan, İsmail, Semih, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Dorukhan, Hasan, Kaan, Erkan Zengin, Hasan Hüseyin ve Mezenga 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor, 45'te Mezenga'nın golüyle 1-0 önde bitirdi.
Galatasaray'da Maicon 57'de skoru eşitledi. 58'de sahneye çıkan Belhanda sonucu ilan etti.