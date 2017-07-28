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FUTBOL

Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:20:52

  • 1 Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
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    Galatasaray'da teknik direktör konusu tam anlamıyla kaosa dönüştü.

  • 2 Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
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    Milliyet'in haberine göre Cim-Bom'da dün ilk olarak Genel Sekreter Can Topsakal, Lucescu ile görüşmek için İtalya'nın yolunu tuttu. 

  • 3 Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
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    Topsakal, Teknik Direktör Igor Tudor'un yerine birini getirmek yerine onunla çalışabilecek üst akıl bulmaya çalıştıklarını söyledi.

  • 4 Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
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    Topsakal, Lucescu'yu antrenör olarak düşünmediklerini belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yapacağız. Anlaşmaya varırsak başkanımız da görüşecek. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

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  • 5 Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
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    Tüm futboldan sorumlu olacak. Geniş yetkilerle gelecek" diye konuştu. Bir yönetici de Lucescu konusunda "Telefonla görüşüldüğünde bu modele sıcak baktı" ifadesini kullandı.

     

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YORUMLAR 21
  • Misafir 15 dakika önce
    Cimboma yazık oluyor.
  • Misafir 18 dakika önce
    Boşuna seyahat etmeyin siz gidin herkes rahatlasın.Hocanın kalmasında sakınca yok.
  • Misafir 33 dakika önce
    Basketbol sorumlusu futbolu yönetiyor vay vay ne durumlara düştük
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