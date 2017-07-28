Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?

19 | 31

Yönetim kurulu toplantısında Alper Narman ve üç ismi daha yanına alan ve Başkan Dursun Özbek'e "Florya'yı yönetemiyoruz. Siz ve Florya arasında büyük bir boşluk var" diyen Topsakal, "Önerin ne?" yanıtını aldı.