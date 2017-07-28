FUTBOL
Galatasaray'da teknik direktör kim olacak?
28 Temmuz 2017 Cuma, 10:20:52 | Güncelleme: 10:51:45
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Galatasaray'da teknik direktör konusu tam anlamıyla kaosa dönüştü.
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Milliyet'in haberine göre Cim-Bom'da dün ilk olarak Genel Sekreter Can Topsakal, Lucescu ile görüşmek için İtalya'nın yolunu tuttu.
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Topsakal, Teknik Direktör Igor Tudor'un yerine birini getirmek yerine onunla çalışabilecek üst akıl bulmaya çalıştıklarını söyledi.
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Topsakal, Lucescu'yu antrenör olarak düşünmediklerini belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yapacağız. Anlaşmaya varırsak başkanımız da görüşecek. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.
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Tüm futboldan sorumlu olacak. Geniş yetkilerle gelecek" diye konuştu. Bir yönetici de Lucescu konusunda "Telefonla görüşüldüğünde bu modele sıcak baktı" ifadesini kullandı.
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Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim konusunda da yine sıcak gelişmeler yaşandı.
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Terim konusunda birçok kongre üyesi Başkan Dursun Özbek'i arayarak, "Florya'nın anahtarını ver, rahatla" dediler.
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Ancak daha önce Terim ismine olumlu yaklaşan Başkan Dursun Özbek bu konuda henüz harekete geçmedi.
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Terim'in görevi kabul edip etmeyeceği konusunda ayrıca terüddütlerin de bulunduğu öğrenildi.
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Bir tarafta yönetimde gidişattan rahatsız olanların Lucescu hamlesi, diğer tarafta Fatih Terim ile ilgili gelen baskılar ortada dururken Başkan Dursun Özbek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sportif Cenk Ergün ile bir toplantı yaptı.
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Başkan daha sonra da Teknik Direktör Igor Tudor'la biraraya geldi.
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Günün sonunda Tudor'a dokunulmasa da Hırvat teknik adamın kredisinin çok düşük olduğu bildirildi.
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Galatasaray'ın bugün başlayacak yurt dışı kampında takımın başında Igor Tudor olacak.
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Ancak Hırvat hocanın geleceği belirsizliğini koruyacak.
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ÖZBEK SİNİRLENDİ: GETİREBİLİYORSAN GETİR
Sabah'ın haberine göre ise; yönetim kurulunda Mehmet Özbek'in icraatlarına karşı olan isimler Başkan Dursun Özbek'e muhalif davranıyor...
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Basketbol sorumlusu Can Topsakal, "Üst aklımız Lucescu olsun" deyince, Özbek sinirlendi ve "Getirebiliyorsan getir!" dedi.
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Terim'in TFF'den ayrılığı sonrasında bir grup "Terim gelmeli" mesajı yollasa da Topsakal dün apar topar Lucescu ile görüşmeye gitti.
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Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ın dün sabah apar topar Lucescu ile görüşmeye gitmesinin perde arkası:
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Yönetim kurulu toplantısında Alper Narman ve üç ismi daha yanına alan ve Başkan Dursun Özbek'e "Florya'yı yönetemiyoruz. Siz ve Florya arasında büyük bir boşluk var" diyen Topsakal, "Önerin ne?" yanıtını aldı.
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"Lucescu'yu üst futbol aklı olarak getirelim" diyen ve Mehmet Özbek'in futboldaki icraatlarından rahatsız olduğunu ifade eden Topsakal'a Başkan Dursun Özbek, "Git de getir hadi bakalım Mircea Lucescu'yu" karşılığını verdi.
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Bu görüşmeden bir gün sonra ise TFF'de Fatih Terim depremi yaşanınca, efsane teknik adamı yeniden takımın başında görmek isteyen yönetici Ural Aküzüm bu kez başkanı aradı...
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Kardeşi Mehmet Özbek'e karşı oluşan yöneticilerden rahatsız olan ve Fatih Terim fikrine soğuk bakan kardeşini de yıpratmak istemeyen Başkan Özbek, bugüne kadar futbolun icraatlarında görünmeyen Can Topsakal'a, "Vakit kaybetmeden gidip Lucescu ile görüş" dedi.
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Lucescu'yu Sportif AŞ yönetimine almayı planlayan Can Topsakal, bu planıyla Fatih Terim projesine de set çekmeyi amaçladı ve teknik direktör Tudor'a, "Lucescu senin taktiğine, tercihlerine karışmayacak" sözünü verdi.
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Koltuğu sallanan Hırvat teknik adamın da, yönetimde ortaya çıkan, "Futbol aklı Lucescu" fikrine olumsuz yanıt vermekten kaçındığı öğrenildi.
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LUCESCU KABUL EDECEK Mİ?
Rumen basınında Mircea Lucescu'nun bir süre çalışmak istemediği, ciddi bir proje olmadığı sürece de dinlenmesine devam edeceği haberleri çıktı.
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ProSport'ta yayına katılan ve Lucescu'nun çeşitli endüstrilerde iş ortağı olan Constantin Anghelache, Galatasaray'ın ilgisiyle ilgili soru üzerine, Rumen teknik direktörün bir süre takım çalıştırmama kararı aldığını ve kendisine 'Dinlenmeye ihtiyacım var' dediğini açıkladı.
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72 yaşındaki Lucescu'nun ciddi bir proje gelmemesi durumunda dinlendikten sonra da teklif kabul etmeyeceğini de söyledi.
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Anghelache, Lucescu'nun Zenit dönemine de değinirken Rumen teknik direktörün Rus ekibine giderek hata yaptığını itiraf ettiğini de açıkladı.
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Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Lucescu'yla görüşmek için dün Romanya'ya gitmişti. Topsakal, “Luce’yi üst akıl olarak düşünüyoruz” demişti. (Cnn Türk)
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