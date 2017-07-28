Galatasaray kafilesi Avusturya'ya gitti

Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait özel bir uçakla Graz kentine hareket eden kafilede, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de yer aldı.

Bad Waltersdorf kasabasında 5 Ağustos'a kadar çalışacak Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil edilen 26 futbolcu şunlar:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan.