Trabzonspor kurullarından Usta'ya destek

Kurullar adına yapılan ortak yazılı açıklamada, "Sebebi ne olursa olsun şanlı ve şerefli kulübümüzün değerli başkanına yapılan bu tür hareketler asla kabul edilemez. Trabzonspor Kulübü kurulları, bir derneğe bağımlı ya da bağımsız tüm Trabzonspor sevdalılarını, kulübümüzü yaralayacak ve spor kamuoyu önünde tartışılacak konuma getirecek bu tür eylem ve söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Disiplin Kurulu Başkanı Alpaslan Özdemir ve Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile bu kurulların üyelerinin imzaları yer aldı.