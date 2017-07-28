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FUTBOL

Barcelona idmanında kavga!

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:57:58

  • 1 Barcelona idmanında kavga!
    1 | 21

    Sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Barcelona'da kavga şoku yaşandı.

  • 2 Barcelona idmanında kavga!
    2 | 21

    Antrenman sırasında Neymar, takımın yeni transferi Semedo'ya saldırdı.

  • 3 Barcelona idmanında kavga!
    3 | 21

    Çılgına dönen Neymar'ı arkadaşları tutmaya çalışsa da Brezilyalı, Semedo'ya fiziki saldırıda bulundu.

  • 4 Barcelona idmanında kavga!
    4 | 21

    Semedo da karşılık verince gerginlik uzadı.

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  • 5 Barcelona idmanında kavga!
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    Daha sonra ikiliyi ayırdılar.

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