FUTBOL
Barcelona idmanında kavga!
28 Temmuz 2017 Cuma, 13:57:58 | Güncelleme: 14:05:16
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Sezon öncesi hazırlıklarını ABD'de sürdüren Barcelona'da kavga şoku yaşandı.
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Antrenman sırasında Neymar, takımın yeni transferi Semedo'ya saldırdı.
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Çılgına dönen Neymar'ı arkadaşları tutmaya çalışsa da Brezilyalı, Semedo'ya fiziki saldırıda bulundu.
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Semedo da karşılık verince gerginlik uzadı.
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Daha sonra ikiliyi ayırdılar.
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Neymar üstündeki yeleği fırlattı.
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Daha sonra antrenman sahasını terk etti.
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PSG'ye gideceği konuşulan Neymar'ın bu durum nedeniyle psikolojik olarak zor günler yaşadığı öne sürüldü.
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Barcelona'nın bu olay sonrası herhangi bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merak konusu.
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