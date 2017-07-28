Barcelona'dan Neymar için transfer açıklaması

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar'ın transfer durumuyla alakalı olarak New York Times'a konuştu.

Bu ay başından itibaren tüm dünya basınında yer alan haberlerde; PSG'nin Neymar için 222 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve Brezilyalı oyuncunun da bu transferi istediği belirtiliyordu.

"Neymar, bizim en iyi oyuncumuz ve onu kesinlikle kaybetmek istemiyoruz." diyerek sözlerine başlayan Bartomeu, "Neymar ile devam etmek istiyoruz. Bizimle 4 yıllık daha kontratı var. Ancak, bir oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa, söylecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Neymar'a ihtiyaçları olduğunu belirten Bartomeu, "Tüm kupaları kazanmak istiyoruz ve bunun için de en iyi oyunculara ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.

REUTERS: "NEYMAR TRANSFER İÇİN ÇİN'E GİTMİYOR"

Öte yandan Neymar, 31 Temmuz'da Çin'de özel bir şirketin davetlisi olarak katılacağı organizasyondan affını istedi. Reuters'in haberine göre Brezilyalı oyuncu, "transfer işleri ile meşgul olacağından" organizasyona katılamayacağını bildirdi.

(Sporx)