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Bafetimbi Gomis
FUTBOL

Gomis'ten Galatasaraylı taraftarlara: "Elimden geleni yapacağım"

Gomis, sosyal medya hesabından Galatasaraylı bir taraftarın arabasının arka camına 'Bafetimbi Gomis' yazdırdığı fotoğrafı paylaştı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:21:30 Güncelleme: 17:28:21

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftarın arabasının arka camına 'Bafetimbi Gomis' yazdırdığı fotoğrafı paylaştı.  Fransız oyuncu, ayrıca beklentileri karşılamak için çok çalışacağının notunu ekledi.

Galatasaray'a İngiltere'nin Swansea City takımından transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlarla konuşmaktan çekinmiyor. Kendisine atılan mesajlara cevap veren Gomis, son olarak bir taraftarın arabasının arka camına yazdırdığı yazıyı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız futbolcu, arkasında 'Bafetimbi Gomis' yazan arabanın fotoğrafını paylaşarak, şu notu ekledi:
"Tüm taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beklentileri karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Paylaşım kısa süre yüzlerce beğeni aldı.

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