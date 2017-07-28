Arsenal'in Thomas Lemar transferi için ısrarı sürüyor

Gelecek sezon Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Lyon'dan Alexandre Lacazette'i transfer eden Arsenal'in ikinci Fransız yıldız için girişimleri devam ediyor. L'Equipe'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Thomas Lemar için birçok teklif yapan Arsenal'in, Fransız oyuncu için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Monaco yönetimi daha önce "Lemar'ı herhangi bir rakama satmamız mümkün değil." açıklaması yapmasına rağmen Londra temsilcisinin temaslarını sürdürdüğü vurgulandı.

Monaco'nun 2015 yazında sadece 4 milyon Euro'ay CAEN'den transfer ettiği Lemar, profesyonel kariyerinde 125 maça çıktı ve 20 gol attı.

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Thomas Lemar