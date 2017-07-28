CAS, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'nden müjde geldi. İHA'da yer alan habere göre CAS, Balıkesirspor'un transfer yasağını geçici olarak kaldırdı.

Kulüp Başkanı Remzi Boncuk'un Balıkesirspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "CAS, Tadic dosyasıyla ilgili yapılan itiraz sonrası yürütmeyi durdurup, transfer yasağını kaldırdı. Konuyla ilgili dava 7 Eylül tarihinde görülecek. Biz bu tarihe kadar transfer yapabileceğiz. Duruşmadan da olumlu bir sonucun çıkmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

2014-15 sezonunda TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Balıkesirspor, çok sayıda transfer yapmış, ancak paralarını ödemediği için FIFA'dan transfer yasağı almıştı.

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