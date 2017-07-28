Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin hayal olduğunu açıkladı. İHA'da yer alan habere göre Bodrum'da Kartal Yuvası mağazasının açılışına gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin iyi gittiğini söyleyerek, "Transferler bittiği zaman açıklama yapacağız. Bitmemiş bir şeyin açıklanması doğru değil diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ALLAH FUTBOLCUNUN HAYIRLISINI NASİP ETSİN"

Sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çebi, "Beşiktaş için herkes elinden geleni yapıyor. Allah bahtımızı açık etsin. Dün bir futbolcumuzun çapraz bağları koptu. Bunlar nazar mı diyelim bilmiyorum ama çok üzgünüm bu duruma. Allah futbolcunun da, transferinde hayırlısını nasip etsin" dedi.

"İNŞALLAH BİZİ ZORLAMAZLAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takıma gitme durumu hakkında da görüşlerini bildiren Çebi, "A Milli Takımımız, milli meselemiz ama Beşiktaş da bizim için çok önemli. Biz bugünler için 6 seneye yakın bir süre çalıştık, bir kurgu yaptık, strateji belirledik. Bu stratejimizin içerisinde Şenol hocamızın yeri bellidir. Ben Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünmüyorum. Sayın Başkanımız Fikret Orman ifade ettiği gibi Şenol hocanın A Milli Takım'a gitmesi, hayal görmektir. Biz müsaade etmemiz. Orası bir milli takımdır. Önümüze nasıl bir tablo gelir bugünün şartları değişir mi? Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve inşallah devam ederiz" şeklinde konuştu.

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