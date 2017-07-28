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Medipol Başakşehir
FUTBOL

Başakşehir'in kombine kart satışları 5 bine ulaştı

Süper Lig'i 2. bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Medipol Başakşehir'in kombine kart satışları, geçen seneye göre 4.5 katına çıktı

28 Temmuz 2017 Cuma, 20:42:28 Güncelleme: 20:47:46

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele veren Medipol Başakşehir, Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalmış ve avantajı kapmıştı. İstanbul ekibinin kombine satışlarından da yüzü gülüyor. DHA'da yer alan habere göre son 2 gün içinde kombine bilet satışları hız kazandı. Satışlar açılır açılmaz, bu sezon 1 ay içinde geçen sezona oranla kombine satışı yaklaşık 4.5 kat arttı.

TARİHTE İLK KEZ!
Geçen sezon başında 1200 olan rakam bugün mesai bitiminde şimdiden 5 bin oldu. Başakşehir yönetimi taraftarların ilgisi karşısında Doğu tribününü de kombine satışına açmayı planlıyor. Batı tribününde 5 bin kişilik kombine bilet satılırken, toplamda 7-8 bine ulaşmak hedefleniyor.

  • Medipol Başakşehir
  • club brugge
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