Başakşehir'in kombine kart satışları 5 bine ulaştı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele veren Medipol Başakşehir, Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalmış ve avantajı kapmıştı. İstanbul ekibinin kombine satışlarından da yüzü gülüyor. DHA'da yer alan habere göre son 2 gün içinde kombine bilet satışları hız kazandı. Satışlar açılır açılmaz, bu sezon 1 ay içinde geçen sezona oranla kombine satışı yaklaşık 4.5 kat arttı.

— HT Spor (@htspor) July 28, 2017

TARİHTE İLK KEZ!

Geçen sezon başında 1200 olan rakam bugün mesai bitiminde şimdiden 5 bin oldu. Başakşehir yönetimi taraftarların ilgisi karşısında Doğu tribününü de kombine satışına açmayı planlıyor. Batı tribününde 5 bin kişilik kombine bilet satılırken, toplamda 7-8 bine ulaşmak hedefleniyor.

Medipol Başakşehir

club brugge