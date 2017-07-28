FUTBOL
Galatasaray Marouane Fellaini'yi transfer ediyor | Fellaini kimdir?
Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
28 Temmuz 2017 Cuma, 22:34:30 | Güncelleme: 22:53:12
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Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'tan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini'yi transfer ediyor.
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Transferde şu ana kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano'yla anlaşma sağlayan ve kadrosuna katan Galatasaray, takviye arayışlarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılıların West Ham United'tan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando ile de anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
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Galatasaray'ın orta saha arayışları ise bununla sınırlı kalmadı.
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Teknik direktör Igor Tudor'un isteği doğrultusunda bir orta saha dahayı daha kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'tan Marouane Fellaini'yi gündemine aldı.
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Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Belçikalı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı.
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5 sezondur Manchester United formasını terleten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 28'i ilk 11'de olmak üzere 47 maçta görev alırken; 4 kez fileleri havalandırdı.
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Orta sahanın merkezdeki her bölgesinde oynayabilen Belçikalı oyuncu, Everton'da forma giydiği dönemde zaman zaman santrforda da görev yapmıştı.
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Standard Liege altyapısından yetişen Fellaini, 2008 yılında yaklaşık 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu.
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Fellaini, Everton formasıyla 177 maça çıkarken 33 gol 26 asistlik performans sergilemişti.
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Belçikalı yıldız, 2013'te yaklaşık 33 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.
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Fellaini, Belçika A Milli Takım formasını ise bugüne kadar 77 maçta terletti ve bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti.
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29 yaşındaki orta saha Standard Liege ile 2 kez lig şampiyonluğu yaşarken Manchester United'la 4 kupa kazandı.