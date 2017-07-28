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FUTBOL

Galatasaray Marouane Fellaini'yi transfer ediyor | Fellaini kimdir?

Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 22:34:30

  • 1 Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
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    Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'tan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini'yi transfer ediyor.

  • 2 Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
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    Transferde şu ana kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano'yla anlaşma sağlayan ve kadrosuna katan Galatasaray, takviye arayışlarını sürdürüyor. 

  • 3 Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
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    Sarı-kırmızılıların West Ham United'tan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando ile de anlaşma sağladığı iddia edilmişti. 

  • 4 Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
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    Galatasaray'ın orta saha arayışları ise bununla sınırlı kalmadı.

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  • 5 Galatasaray, Marouane Fellaini'yi transfer ediyor
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    Teknik direktör Igor Tudor'un isteği doğrultusunda bir orta saha dahayı daha kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'tan Marouane Fellaini'yi gündemine aldı.

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