Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı'yı transfer ediyor | Trabzonspor transfer haberleri

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bir süredir transfer için uğraştıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı'yla mutlu sona yaklaştı.

BeIN SPORTS'un haberine göre eski oyuncusu Burak Yılmaz'la her konuda anlaştı. Karadeniz temsilcisi, stoper bölgesini de deneyimli savunmacı Serdar Taşçı'yla güçlendirdi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor, 32 yaşındaki Burak Yılmaz'la 3 senelik sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlamıştı. Burak'ın bonservisini elinde bulunduran Beijing Guoan ile de görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 4 milyon Euro'luk teklifin yanında 1 milyon Euro da başarı bonusu ödemeyi planlıyordu.

Trabzonspor'un mobil uygulamasından yapılan bir bildirim, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırmıştı. Uygulamadan "Golcü transferi bitmek üzere... Burak Yılmaz, Trabzonspor'a dönmek için Çin ekibinden alacaklarından da fedakarlık yapacak." mesajı gönderildi. Bu bildirimin üzerinden kısa süre geçmesinin ardından mesajın yanlışlıkla gönderildiği açıklanmış ve özür dilenmişti.

Trabzonspor, daha önce Eskişehirspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi ve Milan'dan Juraj Kucka'yı bonservisle, Celta Vigo'dan Theo Bongonda'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Tam adı: Burak Yılmaz

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1985

Doğduğu yer: Antalya / Türkiye

Yaş: 32

Boy: 1,88 m

Uyruğu: Türkiye

Milli takım maç sayısı: 50

Mevki: Forvet

Ayak: Çift ayaklı

Sözleşme bitiş tarihi: 31.12.2019

Güncel piyasa değeri: 5,2 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan

Son sezon istatistikleri: 11 maç 8 gol 1 asist 3 sarı kart 1 kırmızı kart



SERDAR TAŞÇI KİMDİR?

Tam adı: Serdar Taşçı

Doğum tarihi: 24 Nisan 1987

Doğduğu yer: Esslingen am Neckar / Almanya

Yaş: 30

Boy: 1,86 m

Uyruğu: Almanya

Milli takım maç sayısı: 15

Mevki: Savunma - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Güncel piyasa değeri: 2,8 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Stuttgart, Spartak Moskova, Bayern Münih

Son sezon istatistikleri: 19 maç

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