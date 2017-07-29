Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı'yı transfer ediyor | Trabzonspor transfer haberleri

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bir süredir transfer için uğraştıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı'yla mutlu sona yaklaştı.
BeIN SPORTS'un haberine göre eski oyuncusu Burak Yılmaz'la her konuda anlaştı. Karadeniz temsilcisi, stoper bölgesini de deneyimli savunmacı Serdar Taşçı'yla güçlendirdi.
Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor, 32 yaşındaki Burak Yılmaz'la 3 senelik sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro'ya anlaşma sağlamıştı. Burak'ın bonservisini elinde bulunduran Beijing Guoan ile de görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 4 milyon Euro'luk teklifin yanında 1 milyon Euro da başarı bonusu ödemeyi planlıyordu.
Trabzonspor'un mobil uygulamasından yapılan bir bildirim, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırmıştı. Uygulamadan "Golcü transferi bitmek üzere... Burak Yılmaz, Trabzonspor'a dönmek için Çin ekibinden alacaklarından da fedakarlık yapacak." mesajı gönderildi. Bu bildirimin üzerinden kısa süre geçmesinin ardından mesajın yanlışlıkla gönderildiği açıklanmış ve özür dilenmişti.
Trabzonspor, daha önce Eskişehirspor'dan Kamil Ahmet Çörekçi ve Milan'dan Juraj Kucka'yı bonservisle, Celta Vigo'dan Theo Bongonda'yı ise kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
BURAK YILMAZ KİMDİR?
Tam adı: Burak Yılmaz
Doğum tarihi: 15 Temmuz 1985
Doğduğu yer: Antalya / Türkiye
Yaş: 32
Boy: 1,88 m
Uyruğu: Türkiye
Milli takım maç sayısı: 50
Mevki: Forvet
Ayak: Çift ayaklı
Sözleşme bitiş tarihi: 31.12.2019
Güncel piyasa değeri: 5,2 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan
Son sezon istatistikleri: 11 maç 8 gol 1 asist 3 sarı kart 1 kırmızı kart
SERDAR TAŞÇI KİMDİR?
Tam adı: Serdar Taşçı
Doğum tarihi: 24 Nisan 1987
Doğduğu yer: Esslingen am Neckar / Almanya
Yaş: 30
Boy: 1,86 m
Uyruğu: Almanya
Milli takım maç sayısı: 15
Mevki: Savunma - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Güncel piyasa değeri: 2,8 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Stuttgart, Spartak Moskova, Bayern Münih
Son sezon istatistikleri: 19 maç
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Misafir 41 dakika önceBence süper00