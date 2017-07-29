ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde sorun yaşadı

Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:17:29

  • 1 Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
    1 | 20

    Beşiktaş’ta forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken, Alvaro Negredo transferinde ilginç gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı... 

  • 2 Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
    2 | 20

    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde ‘paragöz’ menajere takıldı.

     

  • 3 Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
    3 | 20

    Fikret Orman’ın, daha önce 2.5 milyon Euro’ya el sıkıştığı İspanyol yıldızın menajeri, oyuncusunun Valencia’dan bedelsiz kiralanacağını duyunca ücreti 4.5 milyon Euro’ya yükseltti.

     

  • 4 Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
    4 | 20

    Birçok ismi listesinde bulundurmasına karşın deneyimli golcüyü ilk hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar, Negredo’nun menajerinin oyunu ile karşı karşıya kaldı...

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
    5 | 20

    İspanya’daki kamp nedeniyle bu ülkede bulunan başkan Fikret Orman, oyuncunun menajeri ile bir araya gelip yıllık 2.5 milyon Euro’da el sıkıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000