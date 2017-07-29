Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde sorun yaşadı

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KARTAL BEKLEMEYE GEÇTİ

Bunu öğrenen Negredo’nun menajeri, Orman ile görüşüp “Eğer oyuncu size bedelsiz gelecekse, biz 2.5 milyon değil, 4.5 milyon Euro isteriz. Ancak bu şartlarda bu transfer gerçekleşir” diyerek daha fazla para koparmak istedi.