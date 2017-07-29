FUTBOL
Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde sorun yaşadı
Alvaro Negredo'da menajer çıkmazı var, Bony'de sorun kiralama bedeli!
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 00:17:29 | Güncelleme: 04:58:33
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Beşiktaş’ta forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken, Alvaro Negredo transferinde ilginç gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı...
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde ‘paragöz’ menajere takıldı.
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Fikret Orman’ın, daha önce 2.5 milyon Euro’ya el sıkıştığı İspanyol yıldızın menajeri, oyuncusunun Valencia’dan bedelsiz kiralanacağını duyunca ücreti 4.5 milyon Euro’ya yükseltti.
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Birçok ismi listesinde bulundurmasına karşın deneyimli golcüyü ilk hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar, Negredo’nun menajerinin oyunu ile karşı karşıya kaldı...
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İspanya’daki kamp nedeniyle bu ülkede bulunan başkan Fikret Orman, oyuncunun menajeri ile bir araya gelip yıllık 2.5 milyon Euro’da el sıkıştı.
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Ancak daha sonraki süreçte Kartal, Valencia Kulübü’nü oyuncuyu bedelsiz kiralama konusunda ikna edince ortalık karıştı...
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KARTAL BEKLEMEYE GEÇTİ
Bunu öğrenen Negredo’nun menajeri, Orman ile görüşüp “Eğer oyuncu size bedelsiz gelecekse, biz 2.5 milyon değil, 4.5 milyon Euro isteriz. Ancak bu şartlarda bu transfer gerçekleşir” diyerek daha fazla para koparmak istedi.
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Bu duruma oldukça sinirlenen başkan Fikret Orman ise böyle bir durumun söz konusu olmayacağını belirtip transfer görüşmelerini durdurdu.
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Alınan son bilgelere göre Beşiktaş’ın, Negredo transferini tamamen kapatmadığı ancak bu şartlarda da transferi gerçekleştirmeyecekleri öğrenildi.
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BONY'DE SORUN KİRALAMA BEDELİ!
Beşiktaş, bir diğer golcü adayı Wilfried Bony için de girişimlerini sürdürüyor.
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Siyah-Beyazlılar’ın, oyuncunun 1.5 milyon Euro’luk kiralama bedelini bedavaya getirmek istediği ve Manchester City ile bu yönde görüşmeler yaptığı kaydedildi.
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Eğer orta yol bulunursa Bony, Beşiktaş’a transfer olacak.
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Öte yandan Premier Lig takımı Swansea City de Fildişi Sahilli yıldız için ısrarını sürdürüyor.
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ALEIX VIDAL SÜRPRİZİ!
Siyah-Beyazlılar’ın İspanya kampında sürpriz bir gelişme yaşandı...
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Barcelona’da forma şansı bulamayan Aleix Vidal, Beşiktaş’a önerildi.
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Esas bölgesi sağ bek olan ve sağ ön ve sol önde de oynayabilen Vidal’i uygun şartlarda getirebileceğini belirten menajerine “Şu anda düşünmüyoruz” yanıtı verildi.
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Geçen sezon Premier Lig’den küme düşen ve bu sezon Championship’te mücadele edecek olan Sunderland, Jeremain Lens transferi konusunda Beşiktaş’a ret cevabı verdi.
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İngiliz Sky Sports’ta yer alan habere göre; Sunderland, Kartal’ın, Hollandalı futbolcu için yaptığı teklifi düşük buldu.
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İngiliz kulübünün oyuncusunu yeniden başka takıma kiralamaya sıcak bakmadığı ve satmak istediği belirtilirken, Siyah-Beyazlılar’ın teklifinin miktarı ise yazılmadı.
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İki sezon önce Dinamo Kiev’den 12 milyon Euro’ya Sunderland’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier Lig’de üç maça çıktıktan sonra Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmiş ve 38 maçta 5 gol, 17 asistlik performans sergilemişti.