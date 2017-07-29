Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Emirates Cup hangi kanalda?

Emirates Kupası'nda organizasyonun ev sahibi Arsenal, Benfica ile günün ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal - Benfica maçı saat kaçta başlayacak? Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?
ARSENAL - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 18:20'de başlayacak. Maçın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bir bilgi yok.
- Arsenal, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Benfica, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
- Arsenal, oynadığı 4 hazırlık maçında 6 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Benfica, oynadığı 4 hazırlık maçında 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
- Arsenal ve Benfica arasında oynanan son karşılaşmayı Arsenal 5-1 kazandı.
- İki takım şimdiye kadar 4 kere karşılaştı ve 2 kere Benfica, 1 kere Arsenal kazandı. 1 maç ise berabere bitti.
- Arsenal - Benfica
- Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda
- Arsenal - Benfica maçı saat kaç
- Emirates Cup
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0