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Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Emirates Cup hangi kanalda?

Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda?

Emirates Kupası karşılaşmasında Arsenal ve Benfica karşı karşıya geliyor. Peki Arsenal - Benfica maçı saat kaçta? Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda?

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:15:25 Güncelleme: 10:20:33

Emirates Kupası'nda organizasyonun ev sahibi Arsenal, Benfica ile günün ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal - Benfica maçı saat kaçta başlayacak? Arsenal - Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ARSENAL - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 18:20'de başlayacak. Maçın Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bir bilgi yok.

  • Arsenal, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
  • Benfica, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Arsenal, oynadığı 4 hazırlık maçında 6 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
  • Benfica, oynadığı 4 hazırlık maçında 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
  • Arsenal ve Benfica arasında oynanan son karşılaşmayı Arsenal 5-1 kazandı.
  • İki takım şimdiye kadar 4 kere karşılaştı ve 2 kere Benfica, 1 kere Arsenal kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

 

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