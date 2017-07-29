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Melo Palmeiras'tan ayrıldı! Melo Galatasaray'a mı dönüyor? Galatasaray transfer haberleri

Melo Palmeiras'tan ayrıldı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, kulübü Permeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:22:11 Güncelleme: 11:59:11

Brezilyalı yıldız Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile yollarını ayırdı.

34 yaşındaki futbolcu kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.

Galatasaray'dan Inter'e transfer olan oradan da ülkesi Brezilya'ya dönen Melo, Palmeiras'ta bu sezon 19 maçta forma giymişti.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 3 dakika önce
    Al meloyu fernandoyla aslanlar gibi oynar bonservisi yok parayıda başka mevkilere transfer için kullan
  • Misafir 12 dakika önce
    Her kulüp layık oldukları futbolcular ile anlaşır
  • Misafir 32 dakika önce
    come to Gs
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