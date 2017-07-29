Melo Palmeiras'tan ayrıldı! Melo Galatasaray'a mı dönüyor? Galatasaray transfer haberleri

Brezilyalı yıldız Felipe Melo, kulübü Palmeiras ile yollarını ayırdı.
34 yaşındaki futbolcu kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.
Galatasaray'dan Inter'e transfer olan oradan da ülkesi Brezilya'ya dönen Melo, Palmeiras'ta bu sezon 19 maçta forma giymişti.
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YORUMLAR 22
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Misafir 3 dakika önceAl meloyu fernandoyla aslanlar gibi oynar bonservisi yok parayıda başka mevkilere transfer için kullan00
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Misafir 12 dakika önceHer kulüp layık oldukları futbolcular ile anlaşır00
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Misafir 32 dakika öncecome to Gs00