Fenerbahçe, Badstuber ile anlaştı! Badstuber kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, 10 milyon Euro’ya Sevilla’ya satmaya hazırlandığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer’in alternatifini Almanya’da buldu. Kanarya’nın, bonservisi elinde olan Alman milli stoper Holger Badstuber’le her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. 1.90’lık boyuyla dikkat çeken 28 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Uzun yıllar Almanya’nın dev kulübü Bayern Münih’te top koşturan Badstuber, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Schalke 04’te 12 resmi maçta görev yapmıştı.

HOLGER BADSTUBER KİMDİR?

Holger Badstuber, 13 Mart 1989 tarihinde Almanya'nın Memmingen kasabasında dünyaya g eldi. 2002 - 2007 sezonunda Bayern Münih altyapısında forma giymeye başlayan Badstuber, 2007 - 2008 sezonunda Bayern Münih II'de takım arkadaşı Thomas Müller ile profesyonel futbolculuk kariyerine başladı.

Bayern Münih'teki ilk maçı 2009 - 2010 sezonunun ilk lig maçı olan Hoffenheim maçı oldu. Badstuber, ilk golünü 4 Aralık 2009 tarihinde Borussia Mönchengladbach'a karşı frikik golü atarak kaydetti.

Badstuber Almanya A milli takımında ilk maçına 29 Mayıs'ta Macaristan'a karşı çıktı. Maçın ortalarında Arne Friedrich'in yerine oyuna girdi. Badstuber ayrıca 2010 FIFA Dünya Kupası kadrosuna da seçildi ve teknik direktör Joachim Löw 14 numarayı verdi. Gruplarda Avustralya'ya karşı yapılan ilk maçta 90 dk sol bek olarak forma giydi ve 4-0'lık galibiyete katkısı oldu. Badstuber Sırbistan ile yapılan sonraki grup maçında 77 dk forma giydi sonra yerini Mario Gomez'e bıraktı.

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