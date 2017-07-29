Fenerbahçe'de Neustadter'e güvenoyu

Fenerbahçe’de Simon Kjaer’in takımdan ayrılması için gün sayılırken, Kocaman bu durumun bilincinde olarak sene başından beri özel ilgilendiği Roman Neustadter’e oldukça güveniyor. Her ne kadar Kjaer’den iyi bir oyuncu olmasa da topu oyuna sokma anlamında daha başarılı olan Rus stoperle sık sık konuşan Kocaman, bu yüzden yeni sezonda Skrtel-Neustadter ikilisini düşünüyor. Sturm Graz maçında da iyi bir oyun ortaya koyan Neustadter, Kocaman’ın güvenini boşa çıkarmamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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