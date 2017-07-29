Nice, Sneijder'ın peşinde

Geçen sezon Dinamo Kiev'den Belhanda’yı kiralayan Nice’in, Faslı yıldızın boşluğunu Sneijder’la doldurmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Fransız ekibinin, Sneijder’ın menajeri Guido Albers’le görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Sampdoria’yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.
Galatasaray, Sneijder'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş, 10 numara bölgesi için Belhanda'yı kadrosuna katmıştı.
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