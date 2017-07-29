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FUTBOL

Nice, Sneijder'ın peşinde

Galatasaray'ın yeni yıldızı Belhanda'nın, geçen sezon formasını giydiği Nice, Wesley Sneijder ile görüşmelere başladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:46:41 Güncelleme: 11:12:45

Geçen sezon Dinamo Kiev'den Belhanda’yı kiralayan Nice’in, Faslı yıldızın boşluğunu Sneijder’la doldurmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fransız ekibinin, Sneijder’ın menajeri Guido Albers’le görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Sampdoria’yla pazarlık masasına oturan Albers, anlaşma sağlayamamıştı.

Galatasaray, Sneijder'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş, 10 numara bölgesi için Belhanda'yı kadrosuna katmıştı.

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