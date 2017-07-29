Göksel Gümüşdağ için TFF iddiası

Spor Toto Süper Lig’de 2017- 18 sezonu için geri sayım sürerken Kulüpler Birliği Vakfı da yeni dönemdeki ilk olağan toplantısını dün gerçekleştirdi. Maslak’taki merkezde gerçekleştirilen toplantıya M.Başakşehir ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay ile Süper Lig’deki diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Göksel Gümüşdağ’ın yeni dönemde aday olmadığını açıklaması gündeme oturdu.



TFF'YE ADAY MI OLACAK?

Göksel Gümüşdağ’ın Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine kulisler de kaynamaya başladı. Gümüşdağ’ın bu kararı, “Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacak” şeklinde yorumlanırken 2019’da yapılacak seçimlerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerdeki istifası sonrası TFF’de de taşların yerinden oynayabileceği konuşulmuş, mevcut başkan Yıldırım Demirören’in de yaşanan krizler nedeniyle görevini bırakabileceği ifade edilmişti.

Göksel Gümüşdağ

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Kulüpler Birliği Vakfı