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FUTBOL

Transfer haberleri - Güncel transfer dedikoduları! (29 Temmuz 2017)

Transfer bombaları patlayacak!

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:03:32

  • 1 Transfer bombaları patlayacak!
    1 | 32

    Kısa zaman içinde gerçekleşmesi beklenen transferler ve çıkan son dedikodular:

  • 2 Transfer bombaları patlayacak!
    2 | 32

    Burak Yılmaz - Trabzonspor

  • 3 Transfer bombaları patlayacak!
    3 | 32

    Serdar Taşçı - Trabzonspor

  • 4 Transfer bombaları patlayacak!
    4 | 32

    Mert Günok - Başakşehir

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  • 5 Transfer bombaları patlayacak!
    5 | 32

    Feghouli - Galatasaray

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    messi Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Çorlu spor
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