FUTBOL
Transfer haberleri - Güncel transfer dedikoduları! (29 Temmuz 2017)
Transfer bombaları patlayacak!
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:03:32 | Güncelleme: 12:21:09
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Kısa zaman içinde gerçekleşmesi beklenen transferler ve çıkan son dedikodular:
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Burak Yılmaz - Trabzonspor
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Serdar Taşçı - Trabzonspor
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Hatem Ben Arfa - Fenerbahçe
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Badou Ndiaye - Galatasaray
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Ömer Şişmanoğlu - Göztepe
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Wilfried Bony - Beşiktaş & Fenerbahçe
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Jeremain Lens - Beşiktaş & Fenerbahçe
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Ivan Strinic - Galatasaray
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Olivier Giroud - Beşiktaş
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Robin van Persie - Feyenoord
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