Mahmut Uslu açıkladı: Kjaer, Lima, Ben Arfa, Van Persie...

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LİMA VE BEN ARFA



Lima ve Ben Arfa transferleriyle ilgili olarak açıklama yapan Mahmut Uslu, "Lima'nın durumu kulübüne bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Basın aynı yere 2 oyuncu yazıyor, sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne, 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağım dediğim zaman tepki gördüm. Ama ben orada, aldığımız oyuncular bir otursun, onları bir görelim demek istedim" diye konuştu.