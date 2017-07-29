ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Mahmut Uslu açıkladı: Kjaer, Lima, Ben Arfa, Van Persie...

Fenerbahçe'de son durumu....

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 13:24:59

  • 1 Fenerbahçe'de son durumu....
    1 | 10

    Fenerbahçe Divan Kurulu'nun ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • 2 Fenerbahçe'de son durumu....
    2 | 10

    KJAER

    Gündeme dair açıklamalar yapan Mahmut Uslu, Kjaer'in Sevilla'ya transferiyle ilgili olarak kesinleşen bir durum olmadığını söyledi.

  • 3 Fenerbahçe'de son durumu....
    3 | 10

    MOUSSA SOW

    Sow'un gelmek istediğini ancak kulübünün oyuncuyu bırakmadığını ifade eden Uslu, takımın durumuyla ilgili olarak da, "Sturm Graz çok iyi bir takım. Defansları biraz sıkıntılı. Tüm hatlarıyla geliyorlar. Bu sene liglerinde şampiyonluğa oynarlar. Forvet oyuncuları sakatlanmasaydı işimiz zorlaşırdı" dedi.

  • 4 Fenerbahçe'de son durumu....
    4 | 10

    VAN PERSİE

    Van Persie'nin dizinden sakatlığı olduğunu söyleyen Uslu, "Oyuncuyla ilgili transfer haberleri yalan. Bu hafta takıma katılır. Feyenoord'un hocası Van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini ödeyebiliyorlarsa sorun yok. Ben de çok şey istiyorum. Ama isteyince olmuyor" diye konuştu.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fenerbahçe'de son durumu....
    5 | 10

    LİMA VE BEN ARFA

    Lima ve Ben Arfa transferleriyle ilgili olarak açıklama yapan Mahmut Uslu, "Lima'nın durumu kulübüne bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Basın aynı yere 2 oyuncu yazıyor, sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne, 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağım dediğim zaman tepki gördüm. Ama ben orada, aldığımız oyuncular bir otursun, onları bir görelim demek istedim" diye konuştu.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000